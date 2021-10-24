Juventus marca no fim e empata com a Inter de Milão pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, Inter de Milão e Juventus empataram em 1 a 1 pelo Campeonato Italiano. O time da Inter saiu na frente do placar com gol de Edin Dzeko, mas a Velha Senhora encontrou o empate aos 44 minutos do segundo tempo com gol de Paulo Dybala.
ABRIU O PLACARA Inter de Milão levou a melhor no início da partida deste domingo, e foi ao campo de ataque para pressionar a Juventus. A equipe da casa foi eficaz aos dezessete minutos, quando conseguiu abrir o placar do confronto com gol de Edin Dzeko.
EQUILÍBRIOApós o primeiro gol da Inter de Milão, o jogo passou a ser mais equilibrado entre as duas equipes, e a Juventus criou chances de ataque. Ainda assim, nenhum dos dois times conseguiu marcar mais um gol durante os 45 minutos iniciais.
ERROSNo segundo tempo, a Inter de Milão falhou na execução de suas chances de ataque, e errou bastante ao tentar finalizar. Foram quatro finalizações para o time da casa, sendo todas erradas. A equipe não conseguiu ampliar a sua vantagem.
EMPATEAos 42 minutos do segundo tempo, a Juventus encontrou a sua preciosa chance de empatar o jogo após Alex Sandro sofrer um pênalti. Na cobrança, o argentino Paulo Dybala conseguiu cravar e deixar tudo igual no placar do confronto.
SEQUÊNCIAA Inter de Milão enfrenta o Empoli às 15:45h (de Brasília) desta quarta-feira. A Juventus, por sua vez, enfrenta o Sassuolo também nesta quarta-feira, mas às 13:30h (de Brasília).