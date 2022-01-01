Juventus impõe condição para liberar Morata ao Barcelona

A Juventus não irá exercer o direito de compra do atacante Álvaro Morata ao fim da temporada, mas impõe uma condição para liberá-lo em janeiro. Segundo Fabrizio Romano, a Velha Senhora só deixará o centroavante vestir a camisa do Barcelona caso encontre uma reposição no elenco.Neste momento, a equipe comandada por Massimiliano Allegri busca alternativas na janela de transferências. Os nomes de Scamacca, do Sassuolo, e Milik, do Olympique Marseille, são os mais fortes especulados na imprensa italiana.

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Morata pertence ao Atlético de Madrid, mas está emprestado a Juventus e não está tendo o rendimento esperado pelo clube. Em 23 partidas disputadas na temporada, o espanhol soma apenas sete gols, além de ter contribuído com três assistências.

O Barcelona é o principal interessado na contratação do atacante por conta dos diversos problemas que vem encontrando no setor ofensivo em um cenário com muitas lesões e rendimento abaixo das expectativas. Além disso, os culés foram surpreendidos com a aposentadoria de Aguero, recém-contratado pelos blaugranas, devido a um problema cardíaco.