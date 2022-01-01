Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus impõe condição para liberar Morata ao Barcelona

Velha Senhora não pretende exercer direito de compra do centroavante espanhol, mas não irá liberar o atacante sem encontrar uma reposição no elenco...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2022 às 09:22

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 09:22

A Juventus não irá exercer o direito de compra do atacante Álvaro Morata ao fim da temporada, mas impõe uma condição para liberá-lo em janeiro. Segundo Fabrizio Romano, a Velha Senhora só deixará o centroavante vestir a camisa do Barcelona caso encontre uma reposição no elenco.Neste momento, a equipe comandada por Massimiliano Allegri busca alternativas na janela de transferências. Os nomes de Scamacca, do Sassuolo, e Milik, do Olympique Marseille, são os mais fortes especulados na imprensa italiana.
> Veja a tabela da La Liga
Morata pertence ao Atlético de Madrid, mas está emprestado a Juventus e não está tendo o rendimento esperado pelo clube. Em 23 partidas disputadas na temporada, o espanhol soma apenas sete gols, além de ter contribuído com três assistências.
O Barcelona é o principal interessado na contratação do atacante por conta dos diversos problemas que vem encontrando no setor ofensivo em um cenário com muitas lesões e rendimento abaixo das expectativas. Além disso, os culés foram surpreendidos com a aposentadoria de Aguero, recém-contratado pelos blaugranas, devido a um problema cardíaco.
Crédito: MoratanãoserácompradoemdefinitivopelaJuventuseinteressaoBarcelona(Foto:Divulgação/Juventus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados