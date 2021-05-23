Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus goleia o Bologna e consegue classificação para a Champions League

Vitória por 4 a 0 fora de casa com Cristiano Ronaldo no banco classificou a Juventus para a próxima Champions...
LanceNet

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:42

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Neste domingo, o Bologna recebeu a Juventus no Estádio Renato Dall'Ara, na cidade de Bologna, pela rodada final do Campeonato Italiano. O confronto terminou com goleada de 4 a 1 da Juve, com gols de Morata (duas vezes), Chiesa e Rabiot para os visitantes e Orsolini para o time da casa.
Veja a tabela final do ItalianoABRE DOISJá nos primeiros trinta minutos da partida deste domingo, a Juventus conseguiu abrir uma boa vantagem no placar. Aos seis minutos, Chiesa abriu o placar para os visitantes e, aos 29 minutos, Álvaro Morata fez o segundo para deixar a equipe segura.
FECHA DOISAntes do final do primeiro tempo, a Juventus ainda conseguiu marcar mais um gol. Aos 45 minutos, Rabiot fez o terceiro gol da equipe. Os visitantes ainda ampliaram na segunda etapa quando Morata finalizou aos dois minutos e contou com a ajuda do goleiro adversário.
BOLOGNA DESCONTAO time da casa, ao contrário da Juventus, pouco fez no Estádio Renato Dall'Ara, e ficou para trás nas tentativas de atacar. A equipe do Bologna conseguiu um gol apenas no final da partida, quando Riccardo Orsolini aproveitou uma chance dentro da área.
TABELA FINALCom a vitória de goleada, a Juventus conseguiu a classificação para a Champions League. O empate em 1 a 1 entre Napoli e Hellas Verona ajudou a equipe de Andrea Pirlo. O Bologna, por sua vez, terminou o Italiano na décima segunda colocação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados