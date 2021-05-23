Juventus goleia o Bologna e consegue classificação para a Champions League

Neste domingo, o Bologna recebeu a Juventus no Estádio Renato Dall'Ara, na cidade de Bologna, pela rodada final do Campeonato Italiano. O confronto terminou com goleada de 4 a 1 da Juve, com gols de Morata (duas vezes), Chiesa e Rabiot para os visitantes e Orsolini para o time da casa.
Já nos primeiros trinta minutos da partida deste domingo, a Juventus conseguiu abrir uma boa vantagem no placar. Aos seis minutos, Chiesa abriu o placar para os visitantes e, aos 29 minutos, Álvaro Morata fez o segundo para deixar a equipe segura.
Antes do final do primeiro tempo, a Juventus ainda conseguiu marcar mais um gol. Aos 45 minutos, Rabiot fez o terceiro gol da equipe. Os visitantes ainda ampliaram na segunda etapa quando Morata finalizou aos dois minutos e contou com a ajuda do goleiro adversário.
O time da casa, ao contrário da Juventus, pouco fez no Estádio Renato Dall'Ara, e ficou para trás nas tentativas de atacar. A equipe do Bologna conseguiu um gol apenas no final da partida, quando Riccardo Orsolini aproveitou uma chance dentro da área.
Com a vitória de goleada, a Juventus conseguiu a classificação para a Champions League. O empate em 1 a 1 entre Napoli e Hellas Verona ajudou a equipe de Andrea Pirlo. O Bologna, por sua vez, terminou o Italiano na décima segunda colocação.