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Juventus fica com dois jogadores a mais no fim e busca empate com o Bologna pelo Campeonato Italiano

Time de casa sai atrás no marcador, vê arbitragem expulsar dois defensores do time visitante e empata a partida nos acréscimos, com o sérvio Dusan Vlahovic...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 15:31
Tudo igual no País da Bota. Neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Bologna no Allianz Stadium e as equipes empataram em 1 a 1. Marko Arnautovic abriu o placar para o time visitante, mas Dusan Vlahovic empatou nos minutos finais.PRESSÃO BIANCONERIJogando em casa, e ainda sonhando com um título distante, a Juventus dominou o primeiro tempo e foi quem mais buscou o gol. O time comandado por Massimiliano Allegri criou boas chances, finalizou oito vezes, mas não conseguiu furar a boa marcação do time adversário.
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GOLAÇOO jogo mudou de figura no início do segundo tempo e o Bologna foi quem conseguiu abrir o placar. Aos sete minutos, Soriano tabelou com Schouten e entregou para Arnautovic. O centroavante austríaco driblou o goleiro Szczesny e fez um belo gol.
EXPULSÕESNo fim da partida, a Juventus ficou em superioridade numérica, já que Soumaoro e Medel foram expulsos no mesmo lance. O primeiro levou o vermelho por fazer falta que era chance clara de gol na entrada da área, enquanto o segundo deixou o campo após reclamar com a arbitragem.
TUDO IGUALCom dois a mais em campo, a Juventus se lançou ao ataque de maneira desesperada e conseguiu o empate aos 50 minutos do segundo tempo. Depois de bola levantada na área, Morata tentou fazer de bicicleta, mas acabou dando uma assistência perfeita para Vlahovic escorar para o gol vazio.
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SEQUÊNCIAA Juventus volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Fiorentina pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. O Bologna, por sua vez, tem compromisso somente no dia 24, contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano.
Crédito: Juventusfoisalvaporserartilheironofimparaconquistarmaisumponto(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

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