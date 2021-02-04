Juventus estuda renovação com Cristiano Ronaldo até 2023

A Juventus pensa em renovar o contrato de Cristiano Ronaldo até 2023, segundo o “Tuttosport”. A boa fase do português e o bom relacionamento do camisa sete com o técnico Andrea Pirlo são fatores que pesam na decisão e que a permanência do craque em Turim é entendida como algo real e não apenas teórico dentro do clube.Embora os contatos entre Fabio Paratici, diretor esportivo, e Jorge Mendes, empresário do atleta, sejam constantes, ainda não há uma negociação em andamento. Apesar dos 36 anos do atacante, a Velha Senhora acredita que ele poderá continuar sendo decisivo até os 38. O atual contrato do jogador vai até 2022.