Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus estuda renovação com Cristiano Ronaldo até 2023

Jogador está prestes a completar 36 anos, mas Velha Senhora acredita que português vai render em alto nível até os 38. Atual contrato termina em 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 09:58

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:58

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A Juventus pensa em renovar o contrato de Cristiano Ronaldo até 2023, segundo o “Tuttosport”. A boa fase do português e o bom relacionamento do camisa sete com o técnico Andrea Pirlo são fatores que pesam na decisão e que a permanência do craque em Turim é entendida como algo real e não apenas teórico dentro do clube.Embora os contatos entre Fabio Paratici, diretor esportivo, e Jorge Mendes, empresário do atleta, sejam constantes, ainda não há uma negociação em andamento. Apesar dos 36 anos do atacante, a Velha Senhora acredita que ele poderá continuar sendo decisivo até os 38. O atual contrato do jogador vai até 2022.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na última partida, Cristiano Ronaldo marcou dois gols na vitória da Juventus contra a Inter de Milão fora de casa pela Copa da Itália e já anotou 22 tentos em 23 partidas na temporada, além de contribuir com quatro assistências. O português é o principal líder do elenco dentro de campo e responsável pelos títulos conquistados desde que chegou em Turim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados