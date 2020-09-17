Juventus está muito perto de anunciar a contratação de Dzeko, atacante da Roma

A Juventus já tem o seu novo camisa 9: Edin Dzeko. O bósnio, atualmente na Roma, está muito perto de assinar e ser anunciado como novo reforço da Velha Senhora. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a transferência está praticamente concretizada. Ele vai substituir Higuaín, que rescindiu contrato nesta quinta-feira (17).Os termos salariais entre Dzeko e Juventus já estão finalizados, assim como o valor do negócio: 15 milhões de euros (R$ 93 milhões, na atual cotação). Após a realização dos exames médicos, Dzeko deve ser anunciado pelo novo clube. A Roma já tem um substituto para o jogador: Milik, do Napoli. Ele deve fechar com o time da capital italiana por R$ 155 milhões mais bônus, com contrato até junho de 2025.