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futebol

Juventus está muito perto de anunciar a contratação de Dzeko, atacante da Roma

Valor de transferência deve girar em torno de R$ 93 milhões; Suárez fica longe da Juve, e Milik substitui o bósnio no clube romano...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 15:49
Crédito: AFP
A Juventus já tem o seu novo camisa 9: Edin Dzeko. O bósnio, atualmente na Roma, está muito perto de assinar e ser anunciado como novo reforço da Velha Senhora. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a transferência está praticamente concretizada. Ele vai substituir Higuaín, que rescindiu contrato nesta quinta-feira (17).Os termos salariais entre Dzeko e Juventus já estão finalizados, assim como o valor do negócio: 15 milhões de euros (R$ 93 milhões, na atual cotação). Após a realização dos exames médicos, Dzeko deve ser anunciado pelo novo clube. A Roma já tem um substituto para o jogador: Milik, do Napoli. Ele deve fechar com o time da capital italiana por R$ 155 milhões mais bônus, com contrato até junho de 2025.
Com 34 anos de idade, Dzeko está na Roma desde a temporada 2016/17, quando foi contratado junto ao Manchester City. Desde então, se tornou uma peça importante no clube, com 106 gols em 222 jogos.
A chegada de Dzeko, porém, significa que Suárez está mais longe da Juve. O jogador foi à Itália para tirar seu passaporte, que foi aprovado - a informação também é de Fabrizio Romano. Porém, o jogador não vai receber o documento de imediato. Não existem conversas entre o uruguaio e a Velha Senhora no momento.

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