Juventus está interessada em meia do Paris Saint-Germain

A Juventus está interessada na contratação de Leandro Paredes, volante do Paris Saint-Germain, segundo o "La Reppublica". O argentino poderia chegar a pedido do técnico Massimiliano Allegri, que não conta com Arthur pelos próximos três meses por conta de uma cirurgia para resolver uma lesão em sua perna direita.As informações indicam que a negociação com o atleta do PSG não atrapalharia a operação entre a Velha Senhora e o Sassuolo por Manuel Locatelli. O clube bianconeri entende que a chegada dos dois meias seria útil para as disputas na próxima temporada.
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O clube francês está disposto a negociar Paredes nesta janela de transferências. Após a chegada de Wijnaldum, o setor está cheio e a equipe busca arrecadar em vendas de atletas neste mercado cerca de 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão).
No entanto, a prioridade da Juventus é fechar a chegada de Locatelli o quanto antes. Os italianos também pensam na possibilidade da chegada de Pjanic e até buscaram envolver Arthur em uma troca, mas os culés negaram a tentativa de imediato.