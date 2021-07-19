Juventus está interessada em meia do Paris Saint-Germain

A Juventus está interessada na contratação de Leandro Paredes, volante do Paris Saint-Germain, segundo o "La Reppublica". O argentino poderia chegar a pedido do técnico Massimiliano Allegri, que não conta com Arthur pelos próximos três meses por conta de uma cirurgia para resolver uma lesão em sua perna direita.As informações indicam que a negociação com o atleta do PSG não atrapalharia a operação entre a Velha Senhora e o Sassuolo por Manuel Locatelli. O clube bianconeri entende que a chegada dos dois meias seria útil para as disputas na próxima temporada.