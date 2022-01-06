Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juventus e Napoli empatam na primeira partida de 2022 pelo Campeonato Italiano

Velha Senhora é superior ao longo dos 90 minutos, mas esbarra na falta de pontaria atuando diante de seu torcedor. Napolitanos desperdiçam chance de encostar nos líderes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 18:38

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:38

Tudo igual em Turim. Nesta quinta-feira, na primeira rodada do Campeonato Italiano em 2022, a Juventus recebeu o Napoli no Allianz Stadium e as equipes empataram em 1 a 1. Mertens abriu o placar para a Partenopei, enquanto Chiesa deixou tudo igual com Chiesa.
PRESSÃO DA JUVEJogando em casa, a Juventus dominou os primeiros 15 minutos e criou ao menos quatro boas chances de abrir o marcador no Allianz Stadium. Chiesa, McKennie e Rabiot foram os responsáveis por levar perigo ao gol de Ospina, mas não conseguiram balançar as redes.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A
QUEM NÃO FAZ, LEVAAos 22 minutos, o capitão do Napoli, Lorenzo Insigne, levantou bola na área para Politano, que dominou e entregou para o belga Mertens. O atacante de 34 anos ajeitou e soltou uma bomba de pé direito para fazer o gol. O goleiro Szczesny chegou a resvalar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.
COM DESVIONo segundo tempo, a Juventus manteve o ritmo da etapa inicial e continuou pressionando o Napoli. Aos nove minutos, após cruzamento para Morata, a defesa da equipe visitante afastou, mas a bola caiu nos pés de Chiesa. O camisa 22 bateu de canhota, contou com desvio em Lobotka e deixou tudo igual.
SITUAÇÃOO resultado é ruim para ambos, que lutam na parte de cima do Campeonato Italiano. Os napolitanos chegam aos 40 pontos, na terceira colocação, e perdem a chance de encostar nos líderes. A equipe de Turim, por outro lado, foi aos 35 pontos e segue na quinta colocação.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
SEQUÊNCIA​Juventus e Napoli voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora tem compromisso fora de casa contra a Roma, enquanto os napolitanos recebem a Sampdoria.
Crédito: Ruimparaosdois:empateentreJuventuseNapolinãoanimaninguém(Foto:MARCOBERTORELLO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados