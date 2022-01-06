Juventus e Napoli empatam na primeira partida de 2022 pelo Campeonato Italiano

Tudo igual em Turim. Nesta quinta-feira, na primeira rodada do Campeonato Italiano em 2022, a Juventus recebeu o Napoli no Allianz Stadium e as equipes empataram em 1 a 1. Mertens abriu o placar para a Partenopei, enquanto Chiesa deixou tudo igual com Chiesa.

PRESSÃO DA JUVEJogando em casa, a Juventus dominou os primeiros 15 minutos e criou ao menos quatro boas chances de abrir o marcador no Allianz Stadium. Chiesa, McKennie e Rabiot foram os responsáveis por levar perigo ao gol de Ospina, mas não conseguiram balançar as redes.

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QUEM NÃO FAZ, LEVAAos 22 minutos, o capitão do Napoli, Lorenzo Insigne, levantou bola na área para Politano, que dominou e entregou para o belga Mertens. O atacante de 34 anos ajeitou e soltou uma bomba de pé direito para fazer o gol. O goleiro Szczesny chegou a resvalar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.

COM DESVIONo segundo tempo, a Juventus manteve o ritmo da etapa inicial e continuou pressionando o Napoli. Aos nove minutos, após cruzamento para Morata, a defesa da equipe visitante afastou, mas a bola caiu nos pés de Chiesa. O camisa 22 bateu de canhota, contou com desvio em Lobotka e deixou tudo igual.

SITUAÇÃOO resultado é ruim para ambos, que lutam na parte de cima do Campeonato Italiano. Os napolitanos chegam aos 40 pontos, na terceira colocação, e perdem a chance de encostar nos líderes. A equipe de Turim, por outro lado, foi aos 35 pontos e segue na quinta colocação.

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SEQUÊNCIA​Juventus e Napoli voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Italiano. A Velha Senhora tem compromisso fora de casa contra a Roma, enquanto os napolitanos recebem a Sampdoria.