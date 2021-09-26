Juventus derrota Sampdoria e conquista segunda vitória seguida

A Juventus conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Italiano ao derrotas a Sampdoria por 3 a 2, em Turim. A Velha Senhora começou com muita intensidade, abriu dois gols de vantagem, mas sofreu golpe no final da primeira etapa. No segundo tempo, Locatelli marcou seu primeiro gol com a camisa bianconeri e Massimiliano Allegri começa a ter mais tranquilidade em seu trabalho.INÍCIO FULMINANTEA Juventus começou a partida com muita intensidade e aos 10 minutos Dybala recebeu passe de Locatelli na entrada da área e bateu de primeira e no cantinho para inaugurar o marcador. No ataque seguinte, o argentino encontrou Chiesa livre pelo lado direito, mas o italiano finalizou sem direção. Aos 13, Morata recebeu passe dentro da área, porém parou em boa defesa de Audero.