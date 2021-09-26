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futebol

Juventus derrota Sampdoria e conquista segunda vitória seguida

Equipe de Massimiliano Allegri se recupera no Campeonato Italiano após ótima partida de Locatelli. Velha Senhora perdeu Paulo Dybala machucado ainda no primeiro tempo...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 09:25
Crédito: Juventus venceu Sampdoria e Locatelli marcou seu primeiro gol pela Juventus (ALBERTO PIZZOLI / AFP
A Juventus conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Italiano ao derrotas a Sampdoria por 3 a 2, em Turim. A Velha Senhora começou com muita intensidade, abriu dois gols de vantagem, mas sofreu golpe no final da primeira etapa. No segundo tempo, Locatelli marcou seu primeiro gol com a camisa bianconeri e Massimiliano Allegri começa a ter mais tranquilidade em seu trabalho.INÍCIO FULMINANTEA Juventus começou a partida com muita intensidade e aos 10 minutos Dybala recebeu passe de Locatelli na entrada da área e bateu de primeira e no cantinho para inaugurar o marcador. No ataque seguinte, o argentino encontrou Chiesa livre pelo lado direito, mas o italiano finalizou sem direção. Aos 13, Morata recebeu passe dentro da área, porém parou em boa defesa de Audero.
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SAÍDA SENTIDAA Velha Senhora diminuiu a intensidade após a saída de Dybala, machucado, aos 22 minutos. No entanto, a equipe de Turim ampliou o marcador com Bonucci cobrando pênalti aos 42 minutos. A Sampdoria respondeu com Quagliarella encontrando espaço de fora da área e finalizando para defesa de Perin. No escanteio, Yoshida marcou de cabeça após ótimo levantamento de Candreva.
JOGO CONTROLADONa segunda etapa, a Juventus aproveitou uma saída errada da defesa da Sampdoria aos 11 minutos, Kulusevski recuperou a posse de bola e encontrou Locatelli para ampliar o marcador. Aos 28, Betancur fez ótima jogada individual, infiltrou no campo de ataque e finalizou firme para ótima defesa de Audero. Aos 38, após boa troca de passes da Sampdoria, Candreva recebeu passe de Adrien Silva dentro da área e finalizou para diminuir o marcador.

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