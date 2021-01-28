Juventus, da Itália, e Olympique de Marselha, da França, anunciam troca de jogadores

Nesta quinta-feira, 28, a Juventus e o Olympique de Marselha anunciaram uma troca de jogadores. O atacante francês Marley Aké jogará no time italiano, enquanto o meio-campista Franco Tongya jogará no time francês.Veja a tabela do Campeonato ItalianoO atacante Aké, de 20 anos, assinou contrato de cinco temporadas com a "Vecchia Signora" e, inicialmente, integrará o time sub23. No Olympique, o jogador participou de 26 nos pelo time principal.O diretor esportivo do Olympique, Pablo Longoria, destacou que esta troca com a Juventus “insere-se num tipo de operação cada vez mais moderna e frequente no mercado de transferências”.CONFIRA A NOTA OFICIAL DA JUVENTUS"O Juventus Football Club SpA anuncia que celebrou os seguintes acordos com o Olympique de Marseille SASP:
Aquisição definitiva dos direitos de registo do jogador Marley Aké por um valor de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 52,6 mihões) a pagar em três exercícios. A Juventus assinou um contrato de desempenho esportivo de cinco anos com o mesmo jogador até 30 de junho de 2025;
Venda definitiva dos direitos de registo do jogador Franco Tongya por um valor de 8 milhões de euros a pagar em três exercícios. Esta operação gera um efeito económico positivo de cerca de € 8 milhões".