Juventus, da Itália, e Olympique de Marselha, da França, anunciam troca de jogadores

Nesta quinta-feira, 28, a Juventus e o Olympique de Marselha anunciaram uma troca de jogadores. O atacante francês Marley Aké jogará no time italiano, enquanto o meio-campista Franco Tongya jogará no time francês.Veja a tabela do Campeonato ItalianoO atacante Aké, de 20 anos, assinou contrato de cinco temporadas com a "Vecchia Signora" e, inicialmente, integrará o time sub23. No Olympique, o jogador participou de 26 nos pelo time principal.O diretor esportivo do Olympique, Pablo Longoria, destacou que esta troca com a Juventus “insere-se num tipo de operação cada vez mais moderna e frequente no mercado de transferências”.CONFIRA A NOTA OFICIAL DA JUVENTUS​"O Juventus Football Club SpA anuncia que celebrou os seguintes acordos com o Olympique de Marseille SASP: