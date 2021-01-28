AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventus, da Itália, e Olympique de Marselha, da França, anunciam troca de jogadores
futebol

Juventus, da Itália, e Olympique de Marselha, da França, anunciam troca de jogadores

O atacante Marley Aké assinou contrato de cinco temporadas com o time de Turim...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 15:15
Crédito: Twitter/Juventus
Nesta quinta-feira, 28, a Juventus e o Olympique de Marselha anunciaram uma troca de jogadores. O atacante francês Marley Aké jogará no time italiano, enquanto o meio-campista Franco Tongya jogará no time francês.Veja a tabela do Campeonato ItalianoO atacante Aké, de 20 anos, assinou contrato de cinco temporadas com a "Vecchia Signora" e, inicialmente, integrará o time sub23. No Olympique, o jogador participou de 26 nos pelo time principal.O diretor esportivo do Olympique, Pablo Longoria, destacou que esta troca com a Juventus “insere-se num tipo de operação cada vez mais moderna e frequente no mercado de transferências”.CONFIRA A NOTA OFICIAL DA JUVENTUS​"O Juventus Football Club SpA anuncia que celebrou os seguintes acordos com o Olympique de Marseille SASP:
Aquisição definitiva dos direitos de registo do jogador Marley Aké por um valor de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 52,6 mihões) a pagar em três exercícios. A Juventus assinou um contrato de desempenho esportivo de cinco anos com o mesmo jogador até 30 de junho de 2025;
Venda definitiva dos direitos de registo do jogador Franco Tongya por um valor de 8 milhões de euros a pagar em três exercícios. Esta operação gera um efeito económico positivo de cerca de € 8 milhões".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodrigo Fernando Gonzalez Ramos
Homem é preso por importunação sexual em centro comercial em Jardim Camburi
Shopping, compras, consumo
Do consumo à convivência: o shopping como hub de experiência urbana
Banda capixaba abre noite com ícones internacionais da dance music no ES
Banda capixaba abre show do Information Society, ícones internacionais da dance music no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados