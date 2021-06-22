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futebol

Juventus conversa com Sassuolo nesta semana pela contratação de Locatelli

Meio-campista da seleção italiana chama a atenção de clubes da Premier League, mas Velha Senhora busca concretizar operação nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 13:11

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 13:11

Crédito: Locatelli está fazendo uma grande Eurocopa com a Itália (MIGUEL MEDINA / AFP
A Juventus irá conversar com o Sassuolo nesta semana para tentar fechar a contratação de Manuel Locatelli, segundo Nicolo Schira. O clube já possui acordo com o jogador por um contrato até 2026 com um salário de três milhões de euros (R$ 17,9 milhões) por temporada, além de bônus.O meio-campista tem o desejo de jogar na Velha Senhora em uma negociação que deve custar cerca de 30 milhões de euros (R$ 179 milhões) para a equipe de Turim. Além do dinheiro, o Sassuolo irá receber Radu Dragusin e Marco Da Graca, dois atletas de 19 anos.
> Veja a tabela da Eurocopa
A Juventus busca se adiantar devido ao interesse de diversas equipes da Inglaterra em Locatelli. O italiano foi titular nos dois primeiros jogos da Itália na Eurocopa e vem se destacando no torneio, tendo marcado dois gols diante da Suíça.
O atleta é um nome que agrada Massimiliano Allegri, novo comandante da Velha Senhora. Ao mesmo tempo, Aaron Ramsey pode estar de saída do clube e liberar espaço para a chegada do italiano. O galês tem o desejo de retornar ao Arsenal e as negociações estão em andamento.

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