Juventus conversa com Sassuolo nesta semana pela contratação de Locatelli

Crédito: Locatelli está fazendo uma grande Eurocopa com a Itália (MIGUEL MEDINA / AFP

A Juventus irá conversar com o Sassuolo nesta semana para tentar fechar a contratação de Manuel Locatelli, segundo Nicolo Schira. O clube já possui acordo com o jogador por um contrato até 2026 com um salário de três milhões de euros (R$ 17,9 milhões) por temporada, além de bônus.O meio-campista tem o desejo de jogar na Velha Senhora em uma negociação que deve custar cerca de 30 milhões de euros (R$ 179 milhões) para a equipe de Turim. Além do dinheiro, o Sassuolo irá receber Radu Dragusin e Marco Da Graca, dois atletas de 19 anos.

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A Juventus busca se adiantar devido ao interesse de diversas equipes da Inglaterra em Locatelli. O italiano foi titular nos dois primeiros jogos da Itália na Eurocopa e vem se destacando no torneio, tendo marcado dois gols diante da Suíça.