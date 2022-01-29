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futebol

Juventus avança por contratação de meia do Borussia Monchengladbah

Denis Zakaria entra na mira da Velha Senhora, que não conta com Arthur, Betancur e Ramsey no longo prazo. Suíço pode ser segunda contratação de impacto da Juventus...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 10:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 10:31
A Juventus está em conversas avançadas pela contratação do meia Denis Zakaria, do Borussia Monchengladbach, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A Velha Senhora já está em contato com os empresários do atleta e realizou uma oferta por sete milhões de euros (R$ 42 milhões) ao clube alemão, mas que pode subir por conta de variáveis.O Borussia Monchengladbah deve tomar uma decisão nas próximas horas, mas a Juventus busca as saídas de Arthur, Betancur e Ramsey. No entanto, as negociações do clube italiano com o Arsenal pelo empréstimo do brasileiro ao clube do Emirates Stadium entrou em colapso.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Velha Senhora também recebeu uma proposta do Aston Villa pela contratação de Betancur, mas recusou a oferta por conta dos valores, uma vez que os bianconeri precisariam repassar 30% do valor para o Boca Juniors. Já Ramsey é alvo de interesse do Burnley, mas o entorno do jogador não vê a transferência como positiva.
Apesar da legião de meio-campistas, a contratação de Zakaria fortaleceria o plantel de Massimiliano Allegri. O atleta, que tem contrato até o fim da temporada, irá despertar o interesse de diversas equipes caso a Juventus não se antecipe pela contratação nesses últimos dias.
Crédito: ZakariaestánamiradaJuventusnaretafinaldajaneladetransferências(INAFASSBENDER/AFP/POOL

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