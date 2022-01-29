Juventus avança por contratação de meia do Borussia Monchengladbah

A Juventus está em conversas avançadas pela contratação do meia Denis Zakaria, do Borussia Monchengladbach, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A Velha Senhora já está em contato com os empresários do atleta e realizou uma oferta por sete milhões de euros (R$ 42 milhões) ao clube alemão, mas que pode subir por conta de variáveis.O Borussia Monchengladbah deve tomar uma decisão nas próximas horas, mas a Juventus busca as saídas de Arthur, Betancur e Ramsey. No entanto, as negociações do clube italiano com o Arsenal pelo empréstimo do brasileiro ao clube do Emirates Stadium entrou em colapso.

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A Velha Senhora também recebeu uma proposta do Aston Villa pela contratação de Betancur, mas recusou a oferta por conta dos valores, uma vez que os bianconeri precisariam repassar 30% do valor para o Boca Juniors. Já Ramsey é alvo de interesse do Burnley, mas o entorno do jogador não vê a transferência como positiva.

Apesar da legião de meio-campistas, a contratação de Zakaria fortaleceria o plantel de Massimiliano Allegri. O atleta, que tem contrato até o fim da temporada, irá despertar o interesse de diversas equipes caso a Juventus não se antecipe pela contratação nesses últimos dias.