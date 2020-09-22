Juventus anuncia retorno de Morata ao clube por empréstimo

Crédito: Morata (esq é anunciado ao lado de Pavel Nedved (Divulgação/Juventus)

Agora é oficial: a Juventus anunciou na tarde desta terça-feira (22) a contratação por empréstimo do espanhol Álvaro Morata, do Atlético de Madrid. O vínculo é válido por uma temporada e pode ser estendido por mais uma.A Juventus desembolsou 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) para ter o atacante por empréstimo - para ampliar o vínculo, é necessário pagar mais R$ 64 milhões. Caso queira contratá-lo em definitivo, a equipe italiana também tem duas opções previstas em contrato: pagar R$ 288 milhões (45 milhões de euros) ao término da temporada atual, ou ainda R$ 224 milhões (35 milhões de euros) no fim de 2021/22.

Com o negócio concluído, Morata está retornando para a Juventus após quatro anos. Em 2014, o jogador foi contratado pela Juve junto ao Real Madrid por 20 milhões de euros. Na primeira passagem, fez 27 gols em 93 jogos, antes de retornar ao Real, em 2016.

- Meus dois anos na Juve foram fantásticos. Eu era só um rapaz quando cheguei, e eu era um futebolista completo quando saí. O ponto forte deste time é ser como uma família - nós sofremos e nos alegramos juntos - disse Morata.