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futebol

Juventus anuncia retorno de Moise Kean por empréstimo até 2023

Atacante formado na Velha Senhora teve passagem apagada pelo Everton, da Inglaterra, mas foi bem cedido ao Paris Saint-Germain na última temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 08:40

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 08:40

A Juventus anunciou o retorno de Moise Kean por empréstimo até 2023. Após acertar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, a Velha Senhora foi ao mercado buscar um substituto para que o técnico Massimiliano Allegri tivesse mais opções no elenco.
> Veja a tabela do Campeonato ItalianoO acordo do clube italiano com o Everton prevê o pagamento de sete milhões de euros (R$ 42 milhões) pelo empréstimo, sendo três milhões de euros (R$ 18 milhões) depositados nesta temporada, enquanto os outros quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) deverão ser pagos apenas na próxima campanha.
Caso o atacante cumpra alguns objetivos desportivos estabelecidos no contrato, uma cláusula de compra obrigatória por parte da Juventus será acionada em 2023. A aquisição definitiva do jogador custará 28 milhões de euros (R$ 171 milhões) aos cofres da Velha Senhora.

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