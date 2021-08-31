Juventus anuncia retorno de Moise Kean por empréstimo até 2023

A Juventus anunciou o retorno de Moise Kean por empréstimo até 2023. Após acertar a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, a Velha Senhora foi ao mercado buscar um substituto para que o técnico Massimiliano Allegri tivesse mais opções no elenco.

> Veja a tabela do Campeonato ItalianoO acordo do clube italiano com o Everton prevê o pagamento de sete milhões de euros (R$ 42 milhões) pelo empréstimo, sendo três milhões de euros (R$ 18 milhões) depositados nesta temporada, enquanto os outros quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) deverão ser pagos apenas na próxima campanha.