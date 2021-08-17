futebol

Juventus anuncia a contratação de Kaio Jorge, ex-Santos

Atacante brasileiro de 19 anos revelado pelo Santos foi anunciado pela Juventus nesta terça-feira e assinará contrato de cinco anos...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 16:58

Crédito: Divulgação / Juventus
A Juventus anunciou, nesta terça-feira, a contratação do atacante brasileiro Kaio Jorge, revelado pelo Santos, que receberá 3 milhões de euros pela negociação. Aos 19 anos, o jogador receberá a camisa 21 da Juve, e assinará um contrato até 2026 com o clube italiano.
A Juventus anunciou a contratação do atacante brasileiro Kaio Jorge. O jogador foi contratado junto ao Santos por um total de 3 milhões de euros (R$ 18 milhões na cotação atual da moeda), e assinará um contrato até junho de 2026.
- Um atacante completo que também sabe jogar pela equipe, ele agora está pronto para o mais estimulante dos desafios: o salto para a Europa com a camisa da Juventus. Para se concentrar em objetivos cada vez maiores e continuar crescendo. Mal podemos esperar para fazer isso juntos - publicou a Juventus.
Em sua apresentação na equipe italiana, Kaio Jorge recebeu a camisa 21 da Juventus, que já pertenceu à Zinedine Zidane, Andrea Pirlo e, mais recentemente, Paulo Dybala.
Kaio Jorge foi revelado pelo Santos e atuou em um total de 84 partida pelo clube de São Paulo, marcando 17 gols. Em um imbróglio nos últimos meses, o atacante rejeitou uma proposta do Benfica para poder assinar com a Juventus nesta terça-feira.

