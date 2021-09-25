futebol

Juventude x Santos: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques

Peixe encara o Juventude em duelo de rivais diretos na luta contra o rebaixamento...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 20:00

Crédito: Santos e Juventude ficaram no empate no primeiro turno do Brasileirão (Fernando Alves/ECJuventude
Sem vencer há nove jogos, o Santos tenta afastar a má fase neste domingo diante do Juventude, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.Ainda sem vitórias no comando da equipe, o técnico Fábio Carille aposta suas fichas no retorno do uruguaio Carlos Sánchez, que desfalcou o Peixe no empate contra o Ceará. O treinador, que teve uma semana inteira para trabalhar, também decidiu mudar o esquema para o 3-5-2.
Depois de sofrer uma emboscada após a eliminação na Copa do Brasil diante do Athlético-PR, o atacante Diego Tardelli foi relacionado e deve ser uma opção para o confronto deste domingo.O Juventude também não atravessa bom momento. Sem vencer há 5 jogos, o clube rescindiu o contrato com o volante Matheus Jesus nesta semana e afastou o atacante Paulinho Bóia.
FICHA TÉCNICAJUVENTUDE X SANTOS
Data e hora: 26 de setembro de 2021, às 16h (horário de Brasília)Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) Nailton Junior de Souza Oliveira (CE)Árbitro de vídeo: Wagner Reway
Como e onde assistir: TV Globo, TNT (exceto Rio Grande do Sul) e Tempo Real do LANCE!
JUVENTUDE: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos
SANTOS: João Paulo, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Carlos Sánchez, Jean Mota e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio CarilleDesfalques: John, Madson, Luiz Felipe, Kaiky, Jobson e Sandry (lesionados)Pendurado: João Paulo

