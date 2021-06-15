Juventude x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Juventude e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS.

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O Verdão está em 9ª lugar com quatro pontos em três partidas no Brasileirão e busca subir na tabela para ter tranquilidade no dia a dia. Já o Juventude, por sua vez, quer a sua primeira vitória em seu retorno à Série A, onde, até o momento, conseguiu dois empates e uma derrota. Atualmente, ocupa a 14ª posição.

O Juventude apresentou nesta segunda-feira (14) o zagueiro Didi, de 30 anos. O atleta havia sido anunciado pelo clube na última semana e pode estrear contra o Palmeiras, já que treinou normalmente com o elenco e está à disposição do técnico Marquinhos Santos. Nesta temporada, o zagueiro disputou o Paulistão pela Ferroviária.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras realizou, na manhã desta terça-feira (15), no centro de treinamento do Libertad-PAR, em Assunção, o último treino antes da viagem para Caxias do Sul. A atividade foi feita após o elenco receber a primeira dose da vacina contra Covid-19, em acordo com a Conmebol. As novidades da atividade foram os meias Patrick de Paula, Danilo e Danilo Barbosa.

O camisa 5 treinou com o grupo em tempo integral, mas com restrições, e segue em transição física. Ele sofreu uma pancada no quadril contra a Chapecoense, no último dia 6, e foi desfalque nos jogos diante do Corinthians e do CRB.

Danilo Barbosa e Danilo, também seguem em transição após lesões musculares, e realizaram atividades no gramado com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Juventude x Palmeiras

-> Data: 16 de Junho de 2021, quarta-feira-> Horário: 21h30 (horário de Brasília)-> Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS.-> Árbitro: Marielson Alves Silva - AB/BA-> Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos - FIFA/BA e Elicarlos Franco de Oliveira - AB/BA-> VAR: Rodrigo D'alonso Ferreira - AB/SC, Alex dos Santos - AB/SC e Sergio Cristiano Nascimento - CBF/RJ

Transmissão:– REDE GLOBO (TV Aberta); – TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, exceto o estado do Rio Grande do Sul); – PREMIERE (pay-per-view); – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo nosso SITE.

JUVENTUDE: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; Elton, Guilherme Castilho e Chico; Capixaba, Wescley e Marcos Vinicios (Matheus Peixoto). Técnico: Marquinhos Santos

-> Desfalques: Ninguém;-> Suspensos: Ninguém;-> Pendurados: Guilherme Castilho; -> Voltam de suspensão: Ninguém

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Breno Lopes e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira