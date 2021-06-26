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futebol

Juventude x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 19:00
Crédito: Equipes se enfrentam neste domingo, no Alfredo Jaconi (Arte Lance!
Em busca de encostar no G-4, Flamengo visita o Juventude neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 11h (de Brasília). O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.
+ Fla treina em solo gaúcho e encerra preparação para encarar o JuventudeAinda com os desfalques da Copa América, o Flamengo terá que fazer duas alterações na equipe que venceu o Fortaleza na última rodada. Gerson já não faz mais parte do elenco rubro-negro, enquanto Rodrigo Caio foi poupado para evitar lesão. Dessa forma, João Gomes e Gustavo Henrique são os favoritos para assumirem a titularidade no time de Rogério Ceni.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com dois jogos atrasados, o Flamengo é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com nove pontos. Em caso de vitória em Caxias do Sul, o Rubro-Negro assumirá provisoriamente a terceira posição da tabela.Confira mais informações da partida entre Juventude e Flamengo:
Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data e hora: 27 de junho de 2021, às 11hÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)​Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)
Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho, Wescley, Chico e Paulinho Boia; Matheus Peixoto.
Desfalques: João Paulo (de saída) e Yago (lesionado).Suspensos: Ninguém.Pendurados: Elton.FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Diego e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques: Rodrigo Caio (preservado), César (em recuperação de lesão), e Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa (Copa América)Suspensos: NinguémPendurados: NinguémPALPITES: Na redação do LANCE!, 85% das pessoas apostam na vitória do Flamengo, enquanto 15% acreditam no empate.

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