Juventude x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Equipes se enfrentam neste domingo, no Alfredo Jaconi (Arte Lance!

Em busca de encostar no G-4, Flamengo visita o Juventude neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 11h (de Brasília). O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.

+ Fla treina em solo gaúcho e encerra preparação para encarar o JuventudeAinda com os desfalques da Copa América, o Flamengo terá que fazer duas alterações na equipe que venceu o Fortaleza na última rodada. Gerson já não faz mais parte do elenco rubro-negro, enquanto Rodrigo Caio foi poupado para evitar lesão. Dessa forma, João Gomes e Gustavo Henrique são os favoritos para assumirem a titularidade no time de Rogério Ceni.

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Com dois jogos atrasados, o Flamengo é o atual oitavo colocado do Brasileirão, com nove pontos. Em caso de vitória em Caxias do Sul, o Rubro-Negro assumirá provisoriamente a terceira posição da tabela.Confira mais informações da partida entre Juventude e Flamengo:

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Data e hora: 27 de junho de 2021, às 11hÁrbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)​Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Guilherme Castilho, Wescley, Chico e Paulinho Boia; Matheus Peixoto.

Desfalques: João Paulo (de saída) e Yago (lesionado).Suspensos: Ninguém.Pendurados: Elton.FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; João Gomes, Diego e Vitinho; Michael, Bruno Henrique e Pedro.