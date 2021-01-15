Juventude x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após perder para o lanterna da Série B em casa(o Oeste), o Cruzeiro tenta recuperar a honra do time neste sábado, 16 de janeiro, às 19h, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada do campeonato. Com 44 pontos, na 13ª posição, a Raposa ainda busca “carimbar” o distanciamento definitivo da zona do rebaixamento. Já a equipe gaúcha ainda luta pelo acesso, ocupando a 5ª colocação, com 52 pontos, perdendo para o CSA, quarto, nos critérios de desempate. O técnico Luiz Felipe Scolari terá à disposição o meia Giovanni e o atacante Willian Pottker, que cumpriram suspensão diante do Oeste. A dupla deve estar em campo contra o Juventude.
Já o técnico Pintado não contará com o zagueiro Nery Baiano e o volante João Paulo, ambos suspensos. No turno, a Raposa empatou com o Juventude por 0 a 0. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAJUVENTUDE X CRUZEIROData e horário: 16/01/2021, às 19HLocal: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.(PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)Onde assistir: SporTV e Premiere:Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Rádios Itatiaia-95,7 FM e Super FM-91,7
JUVENTUDE (Técnico: Pintado)Marcelo Carné; Igor, Wellington, Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha, Capixaba, Renato Cajá e Rogério; Rafael Grampola
Desfalques: Nery Baiano (suspenso), João Paulo(suspenso)
CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)
Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Welinton(Airton), Willian Pottker e Rafael Sobis
Desfalques: sem desfalques