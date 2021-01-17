Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Juventude derrota o Cruzeiro, entra no G4 e deixa a Raposa sem chances de subir à Série A
futebol

Juventude derrota o Cruzeiro, entra no G4 e deixa a Raposa sem chances de subir à Série A

Time mineiro esteve mais uma vez em jornada sem força ofensiva e já não tem nenhuma chance matemática de acesso à elite...

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 21:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 21:02
Crédito: O Cruzeiro teve outra jornada sem inspiração na Série B-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro foi derrotado mais uma vez, agora pelo Juventude, que superou a Raposa por 1 a 0, com gol de Rafael Grampola, de pênalti, neste sábado, em Caxias do Sul, pela 35ª rodada da Série B. Com o resultado, a equipe gaúcha entrou no G4, chegando aos 53 pontos, e fica firme na luta pelo acesso restando apenas três jogos e nove pontos em disputa. Ao time mineiro, que está caminhando para um fim melancólico de temporada, resta apenas terminar o campeonato de forma digna. A equipe de Felipão confirma a vaga na segunda divisão de 2021. Não há mais chances de acesso. O time celeste está com 44 pontos e precisa afastar o pequeno risco de rebaixamento para iniciar seu planejamento. Raposa em “fim de festa” melancólico O ritmo do Cruzeiro no primeiro tempo foi de fim de festa, mas sem a euforia do objetivo conquistado. E sim, um término melancólico, sem energia e forças para conseguir incomodar o adversário. Pelos lados do Juventude, a atitude era outra. De quem ainda tem chances reais de acesso. Logo, a equipe gaúcha se empenhou mais e saiu de campo na etapa inicial vitoriosa. O pênalti marcado foi correto. Com a desvantagem no placar, o Cruzeiro até esboçava uma reação, mas como sempre, faltava qualidade e um jogo coletivo eficiente. Juventude estava menos “incompetente” no jogo O time do técnico Pintado não fazia uma grande exibição. Falhava no último passe diante de um Cruzeiro frágil, sem forças para reagir. A equipe gaúcha errou um pouco menos do que a Raposa na partida, por isso tinha a vantagem no placar, o que lhe valeu o retorno ao G4. Pottker: outra decepção na temporada Jogador pedido diretamente por Felipão, o atacante não justificou o esforço pela sua contratação. A cada tentativa de jogada individual, sem resultados práticos. A única boa ação contra o Juventude foi uma bola na trave. Pouco, para quem prometia mais na Série B. Jogar para terminar a Série B com dignidade Ainda com risco de queda, muito pequeno, mas existe, resta ao Cruzeiro encerrar sua primeira participação na segunda divisão da melhor forma possível para dar um alento ao seu torcedor, o único que sofreu de verdade na temporada pelas trapalhadas dentro e fora de campo. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no Independência, no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 21h30, contra o Operário. Já o Juve, terá pela frente o Avaí, na terça-feira, 19, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​JUVENTUDE 1 X 0 CRUZEIROData e horário: 16/01/2021, às 19H​Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr.(PR)Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Luciano Roggenbaum (PR)Cartões amarelos: Airton(CRU), Rafael Sobis (CRU), Eltinho (JUV), Emerson(JUV), Neto (JUV)Cartões vermelhos:-Gol: Rafael Grampola (pênalti), aos 21’-1ºT(1-0)
JUVENTUDE (Técnico: Pintado)​Marcelo Carné; Igor, Wellington (Augusto, aos 8’-1ºT), Emerson e Eltinho; Gabriel Bispo, Gustavo Bochecha, Renato Cajá(Neto, aos 21’-2ºT), Capixaba(Matheusinho, aos 46’-1ºT), Rogério (Roberto-intervalo) e Rafael Grampola(Everton, aos 21’-2ºT) CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)​Fábio; Raúl Cáceres, Ramon, Manoel e Matheus Pereira (Rafael Luiz-intervalo); Adriano, Filipe Machado (Jadson, aos 48’-2ºT) e Giovanni(Wellinton, aos 44’-2ºT); Airton(Marcelo Moreno, aos 33’-2ºT), Willian Pottker e Rafael Sobis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados