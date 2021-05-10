Juventude acerta a contratação por empréstimo de Fernando Pacheco, do Fluminense, até dezembro de 2021

O Juventude anunciou a contratação por empréstimo do atacante peruano Fernando Pacheco, que pertence ao Fluminense. O jogador defenderá as cores da equipe gaúcha até dezembro de 2021. Vale lembrar que a equipe de Caxias do Sul está de volta à elite do futebol brasileiro após trezes anos. O clube fez o anúncio em se perfil oficial no Twitter.
> Confira a tabela da Copa Libertadores Com a chegada do técnico Roger Machado e dos atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilla, o peruano perdeu espaço no elenco tricolor e chegou a ser envolvido em negociações com o Bahia. A equipe tinha interesse no jogador para a disputa da Copa Sul-Americana, mas a transação não avançou. Com isso, o Juventude levou a melhor e poderá contar com o atleta, de 21 anos.
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Além do atacante, o o Fluminense emprestou, recentemente, o zagueiro Frazan ao CRB, o volante Caio Vinícius ao Goiás e o atacante Samuel Granada ao Vitória. Cabe salientar que todos esses contratos serão até o fim desta temporada, em dezembro. As saídas desses atletas aconteceram após o clube anunciar um "pacotão" de reforços para a disputa da Copa Libertadores.
Nas divisões de base, Fernando Pacheco foi constantemente convocado para a seleção peruana, e foi revelado pelo Sporting Cristal. Em 2019, o Fluminense gastou cerca de U$ 700 mil (aproximadamente R$ 2,8 milhões na cotação da época) para comprar 50% de seus direitos econômicos do atleta.
Neste sentido, Pacheco é considerado uma das grande promessas do Peru, porém não conseguiu render o esperado pela torcida do Tricolor das Laranjeiras, e perdeu espaço. Foram 31 partidas e apenas um gol pelo clube carioca. Ele foi titular nesta temporada apenas no duelo contra o Flamengo, no dia 14 de março, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.