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futebol

Juve x Milan: onde assistir, horário e escalações do jogo do Italiano

Rivais medem forças em partida válida pela quarta rodada do Scudetto, em Turim...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 14:58
Crédito: AFP
Em busca da liderança do Campeonato Italiano 2021/2022, os gigantes Juventus e Milan medirão forças neste domingo, às 15h45, em Turim, em partida válida pela quarta rodada do Scudetto. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports.
Os dois times precisam se recuperar. O Milan está invicto e com 100% de aproveitamento, mas perdeu para o Liverpoool no meio de semana, pela Champions. Já a Juve venceu o Malmo, mas ainda não derrotou ninguém neste Italiano. Apesar disso, pela tradição, ainda é vista como concorrente ao título.
O Milan é o terceiro lugar, com 9 pontos. enquanto a Juve aparece em 16°, com só um ponto. Maior rival dos dois times, a Internazionale lidera, com 10 pontos, mas quatro jogos. Roma e Napoli, ambos com 9 pontos em 3 jogos, completam o G4.
JUVENTUS
A Velha Senhora não poderá contar com os brasileiros Kaio Jorge e Arthur, lesionados. Poupados na derrota para o Napoli, os laterais Alex Sandro e Danilo voltam, assim como o volante Cuadrado. O trio se reapresentou com desgaste muscular após partidas das Eliminatórias. Quem também retorna é atacante Chiesa, recuperado de lesão.
MILAN
Ao contrário da rival, os rossoneros têm uma grande lista de desfalques. Além do brasileiro Júnior Messias, que ainda não estreou, serão baixas os atacantes Giroud, Ibrahimovic, Calabria, Krunic, Bakayoko e Romagnoli, todos com problemas físicos.
FICHA TÉCNICA
Juventus x Milan4ª Rodada do Campeonato Italiano​Data e horário: 19/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Daniele Doveri Transmissão: Fox Sports

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