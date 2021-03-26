Juve planeja vender dois meias e buscar contratação de Pogba

A Juventus planeja se desfazer de Ramsey e Rabiot com o propósito de contratar Pogba na próxima temporada, segundo o portal “Calciomercato”. O objetivo da Velha Senhora é fazer dinheiro neste período de crise para ir ao mercado. Além do meio-campista do Manchester United, o clube também estuda a chegada de Manuel Locatelli, do Sassuolo.A dupla ganha cerca de sete milhões de euros (R$ 46 milhões) líquidos por temporada e o galês é quem mais incomoda Pirlo e a diretoria por conta da sua inconsistência e diversas lesões. A imprensa italiana afirma que o atleta poderia retornar à Premier League e tem como possíveis destinos o Crystal Palace ou o West Ham.