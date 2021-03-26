Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Juve planeja vender dois meias e buscar contratação de Pogba

Ramsey e Rabiot podem deixar a Velha Senhora ao final da temporada. Galês pode retornar para a Premier League, enquanto francês é alvo de Barça e Manchester City...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:06
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
A Juventus planeja se desfazer de Ramsey e Rabiot com o propósito de contratar Pogba na próxima temporada, segundo o portal “Calciomercato”. O objetivo da Velha Senhora é fazer dinheiro neste período de crise para ir ao mercado. Além do meio-campista do Manchester United, o clube também estuda a chegada de Manuel Locatelli, do Sassuolo.A dupla ganha cerca de sete milhões de euros (R$ 46 milhões) líquidos por temporada e o galês é quem mais incomoda Pirlo e a diretoria por conta da sua inconsistência e diversas lesões. A imprensa italiana afirma que o atleta poderia retornar à Premier League e tem como possíveis destinos o Crystal Palace ou o West Ham.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Por outro lado, Rabiot é visto como um componente importante dentro do elenco, mas a Juventus estaria tentada a vender o atleta caso recebesse uma boa oferta na próxima janela de transferência. Os principais interessados em contar com os serviços do francês são Barcelona e Manchester City.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

juventus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia
Imagem de destaque
Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra
Imagem de destaque
Fernanda de Queiroz relembra sua trajetória com a Rede Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados