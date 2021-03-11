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futebol

Juve deseja colocar Cristiano Ronaldo à venda na janela de transferência

Clube admite que irá realizar alguns cortes e saída do português, que tem um alto custo para a Velha Senhora, é tratada como prioridade. Destino pode ser o PSG...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:31

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 11:31
Crédito: Isabella BONOTTO / AFP
Após a eliminação da Juventus na Champions League para o Porto, o clube de Turim planeja colocar Cristiano Ronaldo à venda, segundo a “SportMediaset”. A saída precoce da competição foi um duro golpe nas finanças do clube italiano e a saída do português pode fazer com que a equipe saia do vermelho e enquadre suas contas.Nos bastidores, os dirigentes já admitem algumas mudanças e transferências de atletas, mas esperam manter um nível técnico competitivo para a próxima temporada. No entanto, a contratação do camisa sete é considerada um fracasso pelo fato da equipe nunca ter passado das quartas de final da Liga dos Campeões desde sua chegada, apesar de ter bancado um alto salário.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Cristiano Ronaldo possui contrato até 2022 e a próxima janela de transferências é a última grande oportunidade da Velha Senhora fazer dinheiro com a venda do jogador. A Juventus deve aceitar propostas que rondam a faixa dos 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões) e o Paris Saint-Germain é um dos interessados.

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