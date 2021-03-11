Juve deseja colocar Cristiano Ronaldo à venda na janela de transferência

Após a eliminação da Juventus na Champions League para o Porto, o clube de Turim planeja colocar Cristiano Ronaldo à venda, segundo a “SportMediaset”. A saída precoce da competição foi um duro golpe nas finanças do clube italiano e a saída do português pode fazer com que a equipe saia do vermelho e enquadre suas contas.Nos bastidores, os dirigentes já admitem algumas mudanças e transferências de atletas, mas esperam manter um nível técnico competitivo para a próxima temporada. No entanto, a contratação do camisa sete é considerada um fracasso pelo fato da equipe nunca ter passado das quartas de final da Liga dos Campeões desde sua chegada, apesar de ter bancado um alto salário.