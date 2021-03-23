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futebol

Juve deixa Cristiano Ronaldo sair do clube caso jogador faça o pedido

Equipe italiana não irá lutar pela permanência do atacante português, que tem contrato com a Velha Senhora até 2022...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 10:34
Crédito: Jogador está incomodado com falta de sucesso nesta temporada (Marco BERTORELLO / AFP
A Juventus não irá brigar pela permanência de Cristiano Ronaldo e deixará o atacante sair do clube caso ele peça aos dirigentes, segundo o jornal "As". A equipe está disposta a negociar sua transferência por cerca de 25 milhões de euros (R$ 164 milhões).Até o momento, a Velha Senhora não recebeu nenhuma proposta oficial pelo camisa sete. Apesar de não lutar pela permanência do atleta, o clube italiano também não irá forçar o adeus precoce do jogador e os dirigentes estariam satisfeitos em contar com o craque por mais um ano.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Em meio as especulações, o retorno ao Real Madrid surge como uma das possibilidades mais fortes. Cristiano Ronaldo também pode ser reforço do Paris Saint-Germain caso os franceses não entrem em acordo pela renovação de Mbappé.

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