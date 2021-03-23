Juve deixa Cristiano Ronaldo sair do clube caso jogador faça o pedido

A Juventus não irá brigar pela permanência de Cristiano Ronaldo e deixará o atacante sair do clube caso ele peça aos dirigentes, segundo o jornal "As". A equipe está disposta a negociar sua transferência por cerca de 25 milhões de euros (R$ 164 milhões).Até o momento, a Velha Senhora não recebeu nenhuma proposta oficial pelo camisa sete. Apesar de não lutar pela permanência do atleta, o clube italiano também não irá forçar o adeus precoce do jogador e os dirigentes estariam satisfeitos em contar com o craque por mais um ano.