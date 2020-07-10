Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Justiça penhora R$ 3,7 milhões do Timão, mas só encontra R$ 428 mil

Segundo o GloboEsporte.com, clube tem a penhora após uma ação do América-MG, por dívida assumida na compra de Richard. É o terceiro bloqueio que o clube sofre em um mês...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jul 2020 às 21:08
Crédito: Peter Leone/O Fotográfico/Lancepress!
Pela terceira vez em um mês, o Corinthians sofreu uma penhora na Justiça. Desta vez o valor total é de R$ 3,7 milhões, mas o saldo apresentado nas contas do clube foi de apenas R$ 428 mil. A ação é de autoria do América-MG, que cobra uma dívida do Fluminense, assumida pelo Timão, no ato da compra do volante Richard. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com.O débito do Tricolor carioca com o Coelho é em relação à venda de Richarlison ao Watford-ING, já que uma porcentagem do valor deveria ter sido repassado aos mineiros. Quando o Corinthians adquiriu Richard junto ao Flu, também ficou responsável pelo pagamento dessa dívida, que foi acordada em R$ 2,9 milhões e deveria ter sido paga até o fim de agosto de 2019, mas não foi.
Sendo assim, o América-MG concordou em estabelecer uma nova forma de pagamento, dessa vez em três parcelas, uma em dezembro de 2019, e duas em janeiros de 2020, nos dias 5 e 31, o que novamente não foi cumprido. A inadimplência gerou juros e multas, elevando o valor a R$ 3,7 milhões. No entanto, em seis contas bancárias corintianas, só havia o total de R$ 428 mil.
Agora, o Corinthians tem 15 dias para apresentar sua manifestação sobre o bloqueio. Se não houver acordo entre os clubes após esse prazo, o dinheiro (R$ 428 mil) será liberado aos mineiros de forma automática. Como é apenas uma parte da quantia total, é possível que outras penhoras aconteçam nos próximos meses até que todo o valor devido seja transmitido ao América-MG.
Ainda segundo a reportagem do GloboEsporte.com, tanto o Timão quanto o Coelho se manifestaram indicando que já estão em conversas avançadas para homologarem um novo acordo de pagamento nos próximos dias.
Recentemente, o Corinthians sofreu outros dois bloqueios judiciais: um por conta de valores devidos ao J Malucelli na venda de Jucilei ao Anzhi-RUS, em 2011, que na atualidade somam R$ 23 milhões, e serão descontados das cotas de TV do clube. O outro diz respeito a débitos trabalhistas com o volante Marcelo Mattos, que defendeu o Alvinegro na década passada. A quantia totaliza cerca de R$ 500 mil e que já foi liberada para o pagamento do atleta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados