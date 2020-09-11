Justiça pede execução de dívida de R$ 2,8 milhões do Flu com empresário

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.

O Fluminense ganhou mais uma dor de cabeça em relação a dívidas atrasadas. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Caio Blois do UOL, nesta sexta-feira, a Justiça ordenou que seja executada a cobrança de R$ 2,8 milhões de um débito que o clube tem com a empresa Brazil Soccer, empresa de agenciamento de jogadores de propriedade de Eduardo Uram.

A movimentação mais recente havia ocorrido em agosto, mas a penhora não chegou a ser cumprida por um oficial de justiça. Uram atualmente é responsável por agenciar quatro jogadores que fazem parte do elenco atual do Fluminense: os laterais Egídio e Danilo Barcelos, o meio-campista Yago Felipe e o atacante Caio Paulista. As cobranças da Brazil Soccer se referem a comissões que o Tricolor das Laranjeiras não quitou entre 2015 e 2016, ainda na gestão de Peter Siemsen (da qual o atual mandatário, Mário Bittencourt, era vice de futebol).

As comissões seriam referentes a negociações dos jogadores Henrique, Renato, Guilherme Santos, João Filipe, Jean, Antonio Carlos, Cícero e Diego Souza teriam gerado o débito do tricolor. Segundo o UOL, a confissão foi feita na gestão de Pedro Abad, após negociação entre o vice de finanças Diogo Bueno e Eduardo Uram. Os acordos também ocorreram com outros agentes.