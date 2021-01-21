Justiça nega pedido de Zé Eduardo para rescindir com o Cruzeiro

O atacante Zé Eduardo, que está processando o Cruzeiro na Justiça do Trabalho, teve negado o seu pedido de rescisão indireta de contrato com a Raposa. A decisão de indeferir o pedido de tutela foi feita pelo juiz substituto Circe Oliveira Almeida Bretz, da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Além de Zé Eduardo, o zagueiro Dedé e o volante Jadsom Silva também pediram a rescisão indireta dos seus vínculos com o Cruzeiro na Justiça do Trabalho e também não conseguiram encerrar o contrato com o time mineiro. Entenda o caso de Zé Eduardo Zé Eduardo solicitou ao judiciário a rescisão indireta e mais de R$ 2 milhões como indenização na causa. É o terceiro processo em 2021 que a Raposa sofre de algum atleta ligado ao clube mineiro. O volante Jadsom Silva e o zagueiro Dedé também ingressaram na Justiça do Trabalho querendo indenizações milionárias e a rescisão de contrato. Zé Eduardo encontrou uma forma de desvincular do Cruzeiro, pois não está sendo aproveitado no time. Em 2020, jogou apenas 20 minutos ainda sob o comando de Ney Franco. Com Felipão, não teve nenhuma oportunidade.A ação foi distribuída à 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte na tarde desta terça-feira, 19 de janeiro. O Cruzeiro ainda não foi citado no processo.