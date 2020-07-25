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futebol

Justiça nega pedido de urgência de Éverson em ação contra o Santos

Peixe terá 15 dias para apresentar a sua defesa e audiência será realizada no dia 24 de agosto...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 22:24
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos tem 15 dias para apresentar a sua defesa no “Caso Éverson”. A princípio, o jogador pedida urgência no julgamento da ação, o que foi negado pelo juiz responsável pelo caso. A audiência do caso, portanto, ficou marada para o dia 24 de agosto.
No último domingo, o goleiro solicitou na Justiça do Trabalho a rescisão unilateral do seu contrato, alegando pendências financeiras que totalizam cerca de R$ 7 milhões.
A informação foi inicialmente publicada pela “Gazeta Esportiva” e confirmada pelo LANCE!.
De acordo com o entendimento do magistrado, o prazo para realização da sessão não trará prejuízos ao jogador.
Enquanto isso, Éverson é alvo do Atlético-MG, que monitora a situação do atleta. O técnico do Galo, Jorge Sampaoli, não só trabalhou com o jogador no Peixe, no ano passado, como foi um dos responsáveis pela sua contratação junto ao Ceará.

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