Justiça nega novo pedido de rescisão do contrato entre Dedé e Cruzeiro

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

Após ser aprovado em perícia médica que comprovou estar apto a voltar aos treinamentos, o zagueiro Dedé teve negado, em 1ª instância, seu pedido de rescisão de contrato com o Cruzeiro. A decisão foi publicada, na noite deste sábado, pelo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho, da 48ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. -A concessão de tutela antecipada está sob apreciação da 2ª instância sendo imperioso que o ocupante do polo ativo (Dedé) apresente suas novas alegações ao órgão competente- diz a decisão do magistrado.

É mais uma derrota do jogador que vem tentando encerrar seu vínculo com a Raposa. A aprovação na perícia seria uma nova esperança para defensor deixar o time celeste, com quem vem travando uma disputa judicial.

-Considerando esses aspectos, principalmente os dados de exame físico do Periciado, o Perito Oficial considera que o Autor está apto ao retorno de treinamentos individuais e coletivos no sentido de recuperar condição de jogo. Uma vez que encontra-se afastado das competições há cerca de 18 meses o retorno será gradual. Avaliação de recuperação de condição de jogo para o retorno ao time em competições dependerá do desempenho do Autor nos treinos físicos individuais e coletivos-diz o laudo da perícia feito no jogador. Dedé ainda está vinculado ao Cruzeiro e tenta provar que está apto a voltar a jogar futebol. O jogador está sem entrar em campo há 18 meses. Seu último jogo foi no dia 19 de outubro de 2019, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.