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Justiça do Trabalho dá prazo de cinco dias para Santos apresentar acordo por redução dos salários de Sasha

Atleta acionou o Peixe no último domingo e também cobra pendências referentes a direito de imagem e recolhimento do FGT...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 20:44

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 20:44

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em resposta a ação judicial movida pelo atacante Eduardo Sasha no último domingo, a 6ª Vara da Justiça do Trabalho do Santos intimou o Peixe a apresentar os documentos que comprovem acordo individual ou coletivo para a redução salarial de 70% nos últimos três meses.
A informação foi publicada inicialmente por “A Tribuna” e confirmada pelo LANCE!.
Além do corte nos vencimentos no último trimestre, Sasha também cobra do clube cinco meses de direito de imagem e recolhimento do FGTS nos últimos meses. O atacante solicita o pagamento de R$ 15 milhões, além da rescisão unilateral do seu contrato
O goleiro Éverson, que entrou com ação parecida horas antes que Sasha, teve o seu pedido de rescisão negado pela Justiça do Trabalho na tarde de ontem.

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