Justiça do Trabalho dá prazo de cinco dias para Santos apresentar acordo por redução dos salários de Sasha

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em resposta a ação judicial movida pelo atacante Eduardo Sasha no último domingo, a 6ª Vara da Justiça do Trabalho do Santos intimou o Peixe a apresentar os documentos que comprovem acordo individual ou coletivo para a redução salarial de 70% nos últimos três meses.

A informação foi publicada inicialmente por “A Tribuna” e confirmada pelo LANCE!.

Além do corte nos vencimentos no último trimestre, Sasha também cobra do clube cinco meses de direito de imagem e recolhimento do FGTS nos últimos meses. O atacante solicita o pagamento de R$ 15 milhões, além da rescisão unilateral do seu contrato