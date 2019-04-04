Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio de Janeiro

Justiça decreta prisão preventiva de torcedores uruguaios por briga

Gianfranco Steffano, Dennis Oscar Viega Gonzalez e Fernando Segundo Carreño Tucce foram enquadrados no crime de lesão corporal com risco de morte

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 18:17

Publicado em 

04 abr 2019 às 18:17
Momento em que Roberto é atendido por bombeiros após ser agredido Crédito: Reprodução
O Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de três dos 14 uruguaios presos nesta quarta-feira (03) depois de briga com torcedores do Flamengo, na zona sul da cidade. As torcidas de Flamengo e Peñarol, do Uruguai, se confrontaram antes do jogo entre os dois times pela primeira fase da Copa Libertadores da América.
Gianfranco Steffano, Dennis Oscar Viega Gonzalez e Fernando Segundo Carreño Tucce foram enquadrados no crime de lesão corporal com risco de morte. Os outros 11 presos em flagrante foram apenas afastados do estádio por promover tumulto e praticar violência.
A audiência dos 14 torcedores do Peñarol com o juiz Mario Cunha Olinto Filho só terminou às 6h20 desta quinta-feira (04) e contou com a presença do cônsul do Uruguai, Jorge Luis Pouy.
Durante a briga, um torcedor do Flamengo, Roberto Almeida, foi ferido na cabeça e internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto.
> Torcedor capixaba agredido no Rio está em coma induzido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Justiça Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados