Justiça dá poderes para presidentes de Flamengo e Federação Paulista demitirem diretoria da CBF

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Após nomear Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos como interventores na CBF, a Justiça do Rio deu plenos poderes para a dupla em decisão divulgada nesta quarta-feira. Os presidentes do Flamengo e da Federação Paulista de Futebol poderão, inclusive, demitir diretores e o secretário-geral da entidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".

+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!O despacho também determina que os dois interventores devem indicar um dos oito vice-presidentes para comandar a entidade até a realização de novas eleições. A CBF vai recorrer da decisão.

Vale lembrar que Landim e Carneiro Bastos não têm obrigação de aceitarem a tarefa. Eles têm até o dia 3 de agosto, próxima terça-feira, para informarem ao juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Vara da Tijuca, sobre a decisão final. Em nota oficial, a dupla afirmou que analisa o caso e só aceitará se tiver 'respaldo' dos outros clubes e federações.

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