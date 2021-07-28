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Justiça dá poderes para presidentes de Flamengo e Federação Paulista demitirem diretoria da CBF

Nomeados como interventores, Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos terão que indicar um dos oitos vice-presidentes para comandar a entidade até a próxima eleição
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Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2021 às 16:25
Crédito: Divulgação
Após nomear Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos como interventores na CBF, a Justiça do Rio deu plenos poderes para a dupla em decisão divulgada nesta quarta-feira. Os presidentes do Flamengo e da Federação Paulista de Futebol poderão, inclusive, demitir diretores e o secretário-geral da entidade. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".
+ Titular, misto ou reserva: como você escalaria o Flamengo para encarar o ABC? Vote!O despacho também determina que os dois interventores devem indicar um dos oito vice-presidentes para comandar a entidade até a realização de novas eleições. A CBF vai recorrer da decisão.
Vale lembrar que Landim e Carneiro Bastos não têm obrigação de aceitarem a tarefa. Eles têm até o dia 3 de agosto, próxima terça-feira, para informarem ao juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível da Vara da Tijuca, sobre a decisão final. Em nota oficial, a dupla afirmou que analisa o caso e só aceitará se tiver 'respaldo' dos outros clubes e federações.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
A possibilidade da dupla assumir o comando da CBF veio à tona na última segunda-feira, quando o mesmo juiz anulou a eleição de Rogério Caboclo, ocorrida em 2018. A decisão anterior, no entanto, limitava a atuação deles a organizar uma nova eleição, sem permitir que eles administrassem de fato a entidade. O despacho desta quarta-feira amplia o poder dos interventores.

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