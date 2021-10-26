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futebol

Justiça concede liminar para suspender execuções cíveis do Fluminense em curso

Com a decisão, clube concentrar em único juízo a execução de passivos e irá apresentar plano de pagamento...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 17:26
Crédito: Fluminense tem execuções cíveis paralisadas e irá centralizar os passivos (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça deferiu o pedido de abertura de Regime Centralizado de Execuções do Fluminense. A decisão suspende todas as execuções cíveis em curso, que serão concentradas em único juízo. Em nota, o clube declarou que irá chamar os credores em breve para apresentar uma proposta de pagamento.O alívio para as contas do Flu só foi possível devido à Lei da Sociedade Anônima de Futebol, de n° 14.193/2021, que regulamentou medidas para o acerto de passivos dos clubes de futebol. Para o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, a decisão é fundamental para a reorganização financeira da instituição e pode atrair investimentos futuros.
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- Essa decisão é mais um passo muito importante na estruturação financeira que estamos fazendo no clube. Pagar as dívidas a médio e longo prazos significa abrir fluxo para investimentos maiores no departamento de futebol ao longo dos anos - disse Mário.

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