Justiça concede liminar para suspender execuções cíveis do Fluminense em curso

Nesta terça-feira, o Tribunal de Justiça deferiu o pedido de abertura de Regime Centralizado de Execuções do Fluminense. A decisão suspende todas as execuções cíveis em curso, que serão concentradas em único juízo. Em nota, o clube declarou que irá chamar os credores em breve para apresentar uma proposta de pagamento.O alívio para as contas do Flu só foi possível devido à Lei da Sociedade Anônima de Futebol, de n° 14.193/2021, que regulamentou medidas para o acerto de passivos dos clubes de futebol. Para o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, a decisão é fundamental para a reorganização financeira da instituição e pode atrair investimentos futuros.