Justiça acata denúncia contra Landim, presidente do Flamengo, por prejuízo a fundo de pensão

Crédito: Alexadre Vidal/Flamengo

A 10ª Vara Federal Criminou acatou a denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, por crimes durante a administração de um fundo de pensão. De acordo com o portal "GE", Landim e mais quatro pessoas foram acusadas de atos de gestão fraudulenta da instituição, gerando um prejuízo de R$ 100 milhões.> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!

A ação afirma que o esquema funcionou entre os anos de 2011 e 2016, antes de Landim assumir a presidência do Flamengo. Caso seja condenado, o grupo pode pegar pena de três a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

Segundo o Ministério Público, os acusados cometeram "gestão fraudulenta" na aplicação de recursos do FIP Brasil Petróleo 1 na empresa americana DEEPFLEX. As ações teriam violado o Regulamento do Fundo, normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e "deveres de diligência devidos" pelos gestores de capital.