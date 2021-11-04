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Justiça acata denúncia contra Landim, presidente do Flamengo, por prejuízo a fundo de pensão

Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o mandatário rubro-negro e mais quatro por crimes em administração de fundo de pensão...
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Publicado em 

04 nov 2021 às 00:01

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 00:01

Crédito: Alexadre Vidal/Flamengo
A 10ª Vara Federal Criminou acatou a denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, por crimes durante a administração de um fundo de pensão. De acordo com o portal "GE", Landim e mais quatro pessoas foram acusadas de atos de gestão fraudulenta da instituição, gerando um prejuízo de R$ 100 milhões.> Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2021 e simule as rodadas!
A ação afirma que o esquema funcionou entre os anos de 2011 e 2016, antes de Landim assumir a presidência do Flamengo. Caso seja condenado, o grupo pode pegar pena de três a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.
Segundo o Ministério Público, os acusados cometeram "gestão fraudulenta" na aplicação de recursos do FIP Brasil Petróleo 1 na empresa americana DEEPFLEX. As ações teriam violado o Regulamento do Fundo, normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e "deveres de diligência devidos" pelos gestores de capital.
Landim e os demais acusados teriam realizado aplicações de forma indireta em investimentos estrangeiros, o que é vedado aos administradores por uma instrução normativa da CVM.

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