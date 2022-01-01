Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testa positivo para Covid-19

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testou positivo para Covid-19 neste sábado e não poderá dirigir os Reds diante do Chelsea, neste domingo, pela Premier League. O alemão relatou estar sentindo sintomas leves da doença, mas já se encontra isolado.Além do comandante, o Liverpool possui outros três casos de Covid-19 no elenco, segundo Klopp revelou na última sexta-feira durante coletiva de imprensa. No entanto, o treinador não citou quais são os atletas contaminados pelo coronavírus.

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No início desta semana, Virgin van Dijk, Fabinho, Thiago Alcântara e Curtis Jones voltaram a treinar após se recuperarem da Covid-19. O alemão adiantou que o meia espanhol não tem condições para enfrentar os Blues, enquanto Minamino é dúvida.

A imprensa inglesa chegou a colocar o duelo entre o vice-líder e o 3º colocado do Campeonato Inglês em xeque por conta dos casos de coronavírus no clube de Anfield. Até o momento, a Premier League já adiou 18 partidas nesta temporada.