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Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testa positivo para Covid-19

Comandante alemão não poderá dirigir os Reds diante do Chelsea, neste domingo, pela Premier League. Clube de Anfield também tem três jogadores com Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 11:13

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 11:13

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, testou positivo para Covid-19 neste sábado e não poderá dirigir os Reds diante do Chelsea, neste domingo, pela Premier League. O alemão relatou estar sentindo sintomas leves da doença, mas já se encontra isolado.Além do comandante, o Liverpool possui outros três casos de Covid-19 no elenco, segundo Klopp revelou na última sexta-feira durante coletiva de imprensa. No entanto, o treinador não citou quais são os atletas contaminados pelo coronavírus.
> Veja a tabela da Premier League
No início desta semana, Virgin van Dijk, Fabinho, Thiago Alcântara e Curtis Jones voltaram a treinar após se recuperarem da Covid-19. O alemão adiantou que o meia espanhol não tem condições para enfrentar os Blues, enquanto Minamino é dúvida.
A imprensa inglesa chegou a colocar o duelo entre o vice-líder e o 3º colocado do Campeonato Inglês em xeque por conta dos casos de coronavírus no clube de Anfield. Até o momento, a Premier League já adiou 18 partidas nesta temporada.
Crédito: JurgenKlopptestoupositivoparaCovid-19nestesábado(Foto:PHILNOBLE/POOL/AFP

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