Jurgen Klopp rechaça chance de ser treinador da Alemanha

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, rechaçou a chance de ser treinador da Alemanha enquanto estiver sob contrato com o clube inglês que dura até 2024. Na manhã desta terça-feira, Joachim Low anunciou que irá deixar o cargo da seleção após o término da Eurocopa deste ano.
- Eu tenho três anos de contrato com o Liverpool. Quando você assina um contrato, geralmente você tenta cumprí-lo. Eu tive contrato no Mainz, onde eu fiquei mesmo com o interesse de outras equipes com mais dinheiro na Bundesliga. Eu não estou disónível para ser técnico da seleção alemã, mas há tempo suficiente para encontrar um sucessor.
O nome de Klopp era um dos mais cotados para assumir a Alemanha após o término do contrato de Joachim Low, que iria até o final da Copa do Mundo de 2022. Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, também recusou qualquer chance de comandar a seleção.