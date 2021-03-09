futebol

Jurgen Klopp rechaça chance de ser treinador da Alemanha

Técnico foi questionado em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o RB Leipzig pela Champions League e após o anúncio da saída de Joachim Low...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 12:52

Crédito: Reprodução / YouTube Liverpool
Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, rechaçou a chance de ser treinador da Alemanha enquanto estiver sob contrato com o clube inglês que dura até 2024. Na manhã desta terça-feira, Joachim Low anunciou que irá deixar o cargo da seleção após o término da Eurocopa deste ano.
- Eu tenho três anos de contrato com o Liverpool. Quando você assina um contrato, geralmente você tenta cumprí-lo. Eu tive contrato no Mainz, onde eu fiquei mesmo com o interesse de outras equipes com mais dinheiro na Bundesliga. Eu não estou disónível para ser técnico da seleção alemã, mas há tempo suficiente para encontrar um sucessor.
O nome de Klopp era um dos mais cotados para assumir a Alemanha após o término do contrato de Joachim Low, que iria até o final da Copa do Mundo de 2022. Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, também recusou qualquer chance de comandar a seleção.

