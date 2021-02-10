Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jurgen Klopp perde a mãe e é proibido de participar do funeral

Por conta das restrições de viagens internacionais, técnico do Liverpool não pôde viajar na última terça-feira para a Alemanha e enterrar sua mãe. Elisabeth tinha 81 anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2021 às 09:47

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 09:47

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Jurgen Klopp perdeu sua mãe, Elisabeth, e não pôde comparecer ao funeral realizado na última terça-feira por conta das restrições de viagens impostas pela pandemia da Covid-19, de acordo com o "Daily Mail". Apesar de estar devastado com a situação, segundo informações da imprensa inglesa, o alemão deu entrevista ao portal "Schwarzwalder Bote” e prestou homenagem.- Ela significava tudo para mim. Ela era uma mãe no melhor sentido da palavra. Sei que ela está em um lugar melhor. Eu não posso ir ao funeral por conta do tempo terrível em que vivemos. Assim que as circunstâncias permitirem, faremos uma comemoração maravilhosa apropriada para ela.
> Veja a tabela da Premier League
A última visita de Klopp à sua mãe na Alemanha foi feita no aniversário de 80 anos dela. O técnico do Liverpool também já sofreu com a perda do pai, Norbert, em 2000 e é o filho mais jovem do casal. Por conta do trabalho na Inglaterra, o comandante e toda a sua família vivem em Liverpool e foram atingidos pelo bloqueio internacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados