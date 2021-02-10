Jurgen Klopp perde a mãe e é proibido de participar do funeral

Jurgen Klopp perdeu sua mãe, Elisabeth, e não pôde comparecer ao funeral realizado na última terça-feira por conta das restrições de viagens impostas pela pandemia da Covid-19, de acordo com o "Daily Mail". Apesar de estar devastado com a situação, segundo informações da imprensa inglesa, o alemão deu entrevista ao portal "Schwarzwalder Bote” e prestou homenagem.- Ela significava tudo para mim. Ela era uma mãe no melhor sentido da palavra. Sei que ela está em um lugar melhor. Eu não posso ir ao funeral por conta do tempo terrível em que vivemos. Assim que as circunstâncias permitirem, faremos uma comemoração maravilhosa apropriada para ela.