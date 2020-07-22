Junta Deliberativa do Vasco terá nova reunião nesta sexta-feira

Crédito: David Nascimento

Uma nova reunião da Junta Deliberativa do Vasco foi convocada, agora para a próxima sexta-feira. Em pauta, a continuidade dos temas discutidos nos encontros anteriores: em suma, a lista de sócios a serem elegíveis no pleito previsto para o fim deste ano.

No documento enviado por Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube e, por consequência, mandatário também da Junta, os pontos são dois:

- A entrega, por parte de Alexandre Campello, da lista de sócios com as alterações feitas pela Junta na reunião anterior;- O detalhamento financeiro da empresa Feng, prometido pelo presidente do clube, Alexandre Campello, sobre a lista de sócios.

No caso do primeiro ponto, é polêmica que promete gerar judicialização, pela exclusão de sócios anistiados em 2018. No segundo, os aspectos financeiros vêm sendo cobrados desde o ano passado.