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Junta Deliberativa do Vasco terá nova reunião nesta sexta-feira

Em pauta, o detalhamento financeiro dos sócios da lista já com alterações feitas na última reunião do órgão. Pontos têm gerado polêmica nos bastidores cruz-maltinos...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 00:01

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 00:01

Crédito: David Nascimento
Uma nova reunião da Junta Deliberativa do Vasco foi convocada, agora para a próxima sexta-feira. Em pauta, a continuidade dos temas discutidos nos encontros anteriores: em suma, a lista de sócios a serem elegíveis no pleito previsto para o fim deste ano.
No documento enviado por Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral do clube e, por consequência, mandatário também da Junta, os pontos são dois:
- A entrega, por parte de Alexandre Campello, da lista de sócios com as alterações feitas pela Junta na reunião anterior;- O detalhamento financeiro da empresa Feng, prometido pelo presidente do clube, Alexandre Campello, sobre a lista de sócios.
No caso do primeiro ponto, é polêmica que promete gerar judicialização, pela exclusão de sócios anistiados em 2018. No segundo, os aspectos financeiros vêm sendo cobrados desde o ano passado.
A Junta Deliberativa do Vasco é formada por Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo; Edmilson Valentim, do Conselho Fiscal, e Silvio Godói, do Conselho de Beneméritos, além dos citados Mussa e Campello.

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