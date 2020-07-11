Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Junta Deliberativa do Vasco confirma retorno de sócios e exclui anistiados

Modalidades vitalícias seguem aptas a voltar, apesar do não comparecimento no recadastramento de 2018. Quem tinha dívidas antigas, mas figura no quadro, deve recorrer...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 20:26

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:26

Crédito: Luiza Sá/ Lancepress!
A reunião da Junta Deliberativa do Vasco desta sexta-feira terminou com novidades que impactam o cenário eleitoral do Vasco. Três grupos de sócios, anteriormente inativos por não terem comparecido ao recadastramento de 2018, tiveram a volta ao quadro confirmada. Por outro lado, a Junta entendeu que os anistiados no mesmo processo não deveriam ter sido.
Os números exatos serão conhecidos após o detalhamento financeiro dos sócios na lista digitalizada. Esta, por sua vez, com os dados, deverá ser entregue por Alexandre Campello na próxima semana. De todo modo, são, pelo menos, centenas de sócios até então com direito a voto que deixam de ter. Diferentes correntes políticas têm se manifestado desde o fim da reunião, e ações judiciais devem ocorrer em breve para a revisão do cancelamento de tal anistia.
Os sócios que voltam são os das categorias remido, benfeitor remido e campeão, desde que tenham até 95 anos. A Junta entendeu que, por serem títulos vitalícios, eles não poderiam deixar o quadro. O LANCE! já havia publicado sobre o retorno de duas categorias. O Globoesporte.com publicou a terceira e o limite de idade.
Tais alterações foram confirmadas em debate por vídeoconferência. Os presidentes dos cinco poderes participaram: Alexandre Campello (diretoria administrativa), Roberto Monteiro (Conselho Deliberativo), Edmilson Valentim (Fiscal), Silvio Godói (Beneméritos) e Faues Mussa (Assembleia Geral).
Tais mudanças alteram o panorama e o perfil dos sócios que terão direito a voto no pleito previsto para o fim deste ano. Isso em caso de referendado o pleito direto ou se ainda for por votação indireta, atual formato. Fato é que ainda tem muita coisa para acontecer antes da próxima eleição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados