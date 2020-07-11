Junta Deliberativa do Vasco confirma retorno de sócios e exclui anistiados

Crédito: Luiza Sá/ Lancepress!

A reunião da Junta Deliberativa do Vasco desta sexta-feira terminou com novidades que impactam o cenário eleitoral do Vasco. Três grupos de sócios, anteriormente inativos por não terem comparecido ao recadastramento de 2018, tiveram a volta ao quadro confirmada. Por outro lado, a Junta entendeu que os anistiados no mesmo processo não deveriam ter sido.

Os números exatos serão conhecidos após o detalhamento financeiro dos sócios na lista digitalizada. Esta, por sua vez, com os dados, deverá ser entregue por Alexandre Campello na próxima semana. De todo modo, são, pelo menos, centenas de sócios até então com direito a voto que deixam de ter. Diferentes correntes políticas têm se manifestado desde o fim da reunião, e ações judiciais devem ocorrer em breve para a revisão do cancelamento de tal anistia.

Os sócios que voltam são os das categorias remido, benfeitor remido e campeão, desde que tenham até 95 anos. A Junta entendeu que, por serem títulos vitalícios, eles não poderiam deixar o quadro. O LANCE! já havia publicado sobre o retorno de duas categorias. O Globoesporte.com publicou a terceira e o limite de idade.

Tais alterações foram confirmadas em debate por vídeoconferência. Os presidentes dos cinco poderes participaram: Alexandre Campello (diretoria administrativa), Roberto Monteiro (Conselho Deliberativo), Edmilson Valentim (Fiscal), Silvio Godói (Beneméritos) e Faues Mussa (Assembleia Geral).