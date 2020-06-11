Junta Deliberativa do Vasco cobra de Campello lista digitalizada de sócios

Crédito: Paulo Fernandes / Vasco

A reunião da Junta Deliberativa do Vasco, por teleconferência, nesta quarta-feira, determinou um novo capítulo: na próxima segunda-feira, em novo encontro por meio de telas, o presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campello, deverá apresentar a lista de sócios do clube digitalizada.

Tal lista já vinha sendo cobrada por Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, e foi alvo de polêmica reportada pelo LANCE!. Desta vez, contudo, os demais poderes do clube também cobraram o mandatário cruz-maltino.

Roberto Monteiro, que preside o Conselho Deliberativo; Silvio Godoi, que comanda o Conselho de Beneméritos, e Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal, também foram favoráveis à apresentação da lista de forma digital.

Deste modo, teria início o processo eleitoral do clube - a Assembleia Geral também tem em pauta o referendo das eleições diretas, já aprovadas no Deliberativo. Campello segue argumentando a privacidade das informações e explicando que tal documento está em São Januário.