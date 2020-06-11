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Junta Deliberativa do Vasco cobra de Campello lista digitalizada de sócios

Outros quatro poderes do clube cobraram do presidente da diretoria administrativa o quadro de associados de forma digital para análise e início do processo eleitoral do clube...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 21:38

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 21:38

Crédito: Paulo Fernandes / Vasco
A reunião da Junta Deliberativa do Vasco, por teleconferência, nesta quarta-feira, determinou um novo capítulo: na próxima segunda-feira, em novo encontro por meio de telas, o presidente da diretoria administrativa, Alexandre Campello, deverá apresentar a lista de sócios do clube digitalizada.
Tal lista já vinha sendo cobrada por Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, e foi alvo de polêmica reportada pelo LANCE!. Desta vez, contudo, os demais poderes do clube também cobraram o mandatário cruz-maltino.
Roberto Monteiro, que preside o Conselho Deliberativo; Silvio Godoi, que comanda o Conselho de Beneméritos, e Edmilson Valentim, presidente do Conselho Fiscal, também foram favoráveis à apresentação da lista de forma digital.
Deste modo, teria início o processo eleitoral do clube - a Assembleia Geral também tem em pauta o referendo das eleições diretas, já aprovadas no Deliberativo. Campello segue argumentando a privacidade das informações e explicando que tal documento está em São Januário.
Por outro lado, foi aprovada por unanimidade a inclusão de sócios e benfeitores remidos do clube. Por diferenças de interpretação do estatuto em diferentes ocasiões, havia associados destas categorias que não estavam no quadro. Eles serão incluídos, o que aumenta o quadro do clube em cerca de sete mil pessoas.E MAIS:Fluminense x Vasco: último jogo antes da paralisação ocorreria novamente nesta quarta. Com muitas mudançasApós infecções por COVID-19, apenas dois atletas seguem fora dos trabalhos do Vasco em São JanuárioVasco quita atrasados de Marrony, mas venda do atacante é iminente E MAIS:

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