Júnior Tavares analisa a sua estreia no time titular do Sport

O Sport Recife empatou na última rodada do Brasileiro. Fora de casa, contra o Ceará, o clube conquistou um ponto importante. A partida marcou a estreia do atleta Júnior Tavares, como titular. O jogador que estava em Portugal na última temporada, já havia sido utilizado em outras três oportunidades, mas sempre entrando no decorrer do jogo.Animado pela oportunidade que recebeu de Jair Ventura, o ala falou sobre o seu primeiro jogo no time principal.

'Me senti bem. Foi uma partida onde pude atuar os 90 minutos, me senti confiante, bem fisicamente. Acho que foi uma partida segura da minha parte e de toda a equipe e só temos a evoluir na competição e buscar algo melhor para a grandeza do Sport. Espero ter sequência contra o Vasco, e também no decorrer do campeonato, pois estou me sentindo muito bem no clube. Fui recebido de portas abertas. Foi um clube que me abraçou bastante, então estou muito confiante aqui e feliz. Quero ajudar e contribuir ainda mais', disse.