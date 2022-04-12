Junior Barranquilla x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Líder do Grupo H, o Fluminense volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana contra o adversário mais forte da chave. Nesta quarta-feira, o Tricolor visita o Junior Barranquilla na Colômbia, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da competição. É importante lembrar que somente o líder avança para as oitavas de final.Liderado por um velho conhecido do futebol brasileiro, o atacante Miguel Borja, os colombianos vem de três empates, uma vitória e uma derrota nas últimas cinco partidas. Na Sul-Americana, a equipe passou pelo La Equidad (COL), com um 0 a 0 e um 3 a 1, e empatou em 1 a 1 com o Unión Santa Fe (ARG). Fernando Uribe, Fabián Ángel e Nilson Castrillon têm lesões e são dúvidas. Já Luis González cumpre suspensão após ser expulso.
O Fluminense, por outro lado, chega ainda embalado depois do título do Campeonato Carioca e da estreia com vitória por 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero (BOL). Na primeira rodada do Brasileirão, porém, a equipe não conseguiu ser eficiente no ataque e ficou no 0 a 0 com o Santos em casa. O técnico Abel Braga deve ter o retorno de Paulo Henrique Ganso, poupado, e tenta equilibrar o elenco para diminuir o desgaste.FICHA TÉCNICAJUNIOR BARRANQUILLA (COL) X FLUMINENSE
Data/hora: 13/04/2022, às 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Antoni Garcia (VEN)Onde assistir: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Gustavo Munúa)Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias, Gabriel Fuentes; Moreno, Giraldo, Edwin Cetré, Yesus Cabrera; Fredy Hinestroza e Borja
Desfalques: Fernando Uribe, Fabián Ángel, Nilson Castrillon (dúvidas) e Homer Martínez (lesionado)Pendurados: NinguémSuspensos: Luis González
FLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Ganso e Cristiano; Arias e Cano.
Desfalques: Felipe Melo (cirurgia no joelho), John Kennedy (transição), Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém