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Ex Flamengo, Vasco e Seleção

Júnior Baiano vem ao ES para inauguração de escolinha de futebol em Viana

O ex-zagueiro também é presença confirmada em um jogo beneficente em Castelo, Região Sul do Estado, no domingo (31)

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2021 às 19:57
Junior Baiano deixou seu nome na história do Flamengo
Junior Baiano deixou seu nome na história do Flamengo Crédito: DJALMA VASSAO/GAZETA PRESS
O ex-jogador do Flamengo, do Vasco e da Seleção Brasileira Júnior Baiano será a grande estrela da festa de inauguração da escolinha de futebol do projeto social "Unidos Pelo Soteco", em Viana. A inauguração das atividades esportivas no local contará com a presença do craque, neste sábado (30), a partir das 9 horas, em Soteco. Além de Viana, o ex-zagueiro também é presença confirmada em um jogo beneficente em Castelo, Região Sul do Estado, no domingo (31).
A participação do ex-jogador marcará o início das atividades na escolinha, que conta com aproximadamente 40 crianças e adolescentes da comunidade inscritos. Júnior Baiano vê os projetos sociais como uma ferramenta para ajudar no desenvolvimento social de crianças e adolescentes. Para ele, os projetos sociais, em especial os que envolvem a prática esportiva, são fundamentais para formação de novos atletas. Além, claro, de ser uma ferramenta de inclusão e transformação social.
 "Sempre apoiei esses projetos enquanto jogador profissional e, agora, mesmo após já ter 'pendurado as chuteiras' sigo apoiando e incentivando a criação de projetos e escolinhas de futebol, principalmente nas regiões mais carentes", revelou o ex-jogador.

JÚNIOR BAIANO NO ES

  • Inauguração da escolinha de futebol do projeto social "Unidos Pelo Soteco" 
  • Quando: Sábado (30) 
  • Horário: 9h
  • Local: Campo do América, Rua América, Soteco, Viana 

  • Jogo beneficente 
  • Quando: Domingo (31)
  • Horário: 9h
  • Local: Distrito de Arapoca, em Castelo

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