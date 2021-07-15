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futebol

Juninho vibra com fase pelo sub-20 do Botafogo, mas ressalta: 'Objetivo é chegar no profissional'

Meia, artilheiro e garçom da equipe de base na temporada 2021, comemora momento vivido, mas traça metas para chegar no time principal do Botafogo...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2021 às 18:52
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Juninho é um dos destaques do time sub-20 do Botafogo. Com seis gols e sete assistências na temporada 2021, o meio-campista é o artilheiro e o principal garçom da equipe de base até aqui.
+ Ricardo Resende, técnico do sub-20, comandará o Botafogo de forma interina contra o Brusque, na Série B
O jogador, que tem contrato com o Botafogo encerrando em dezembro e já iniciou negociações por uma renovação, traça metas maiores: ter uma chance no time profissional do Alvinegro. O camisa 10, contudo, acredita que tudo vai acontecer com calma.- Estou feliz com o momento que venho vivendo, está sendo um ano muito produtivo, só tenho a agradecer a Deus por tudo. As coisas estão acontecendo naturalmente, meu objetivo é chegar no profissional, para isso tenho trabalhado cada dia mais e mais. Me sinto muito bem, tenho buscado evoluir para estar bem quando a oportunidade chegar - afirmou.
+ Confira a tabela da Série B
O time sub-20 do Botafogo é vice-líder do Brasileirão da categoria, com quatro vitórias em cinco partidas disputadas.

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