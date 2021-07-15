Juninho vibra com fase pelo sub-20 do Botafogo, mas ressalta: 'Objetivo é chegar no profissional'

Juninho é um dos destaques do time sub-20 do Botafogo. Com seis gols e sete assistências na temporada 2021, o meio-campista é o artilheiro e o principal garçom da equipe de base até aqui.

O jogador, que tem contrato com o Botafogo encerrando em dezembro e já iniciou negociações por uma renovação, traça metas maiores: ter uma chance no time profissional do Alvinegro. O camisa 10, contudo, acredita que tudo vai acontecer com calma.- Estou feliz com o momento que venho vivendo, está sendo um ano muito produtivo, só tenho a agradecer a Deus por tudo. As coisas estão acontecendo naturalmente, meu objetivo é chegar no profissional, para isso tenho trabalhado cada dia mais e mais. Me sinto muito bem, tenho buscado evoluir para estar bem quando a oportunidade chegar - afirmou.