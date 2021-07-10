Juninho tem negociação bem encaminhada e pode render R$5 milhões ao Palmeiras

Ex-jogador do Palmeiras, o zagueiro Juninho está negociando sua saída do Bahia. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA, a operação com o Midtjylland, da Dinamarca, está bem encaminhada e deve ser fechada por 1,6 milhão de euros (R$10 milhões, na cotação atual), rendendo R$5 milhões ao Verdão, que possui 50% dos direitos econômicos do jogador.Em 2017, o Alviverde comprou 70% dos direitos do atleta por 3 milhões de euros (R$10,2 milhões de reais, na cotação da época). Dois anos depois, 20% foram vendidos ao Bahia por R$5,7 milhões e o restante permaneceu com o clube paulistano.Juninho não conseguiu se firmar no Palmeiras e foi emprestado ao Atlético Mineiro e ao Bahia. No nordeste, fez boas temporadas e, com isso, se credenciou a deixar o país, recebendo propostas de diferentes times estrangeiros.