Juninho Pernambucano diz que Depay tem acordo com o Barcelona

O diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, confirmou que o atacante Memphis Depay tem um acordo com o Barcelona e que existe a chance da negociação ser finalizada até o fim desta segunda-feira, data limite para contratações no futebol europeu.- Ele tem mais 12 meses de contrato, então… Ele tem um acordo com o Barcelona, ​​não escondemos isso. É possível que Memphis assine amanhã com o Barcelona, ​​mas não é certo. O mais provável é ele ir. Se ele ficar vai nos ajudar - disse Juninho à "Téléfoot".