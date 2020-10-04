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Juninho Pernambucano diz que Depay tem acordo com o Barcelona

Brasileiro é diretor esportivo do Lyon e confirmou que negociações podem ser sacramentadas até esta segunda-feira: "O mais provável é ele ir"...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 19:15

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 19:15

Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O diretor esportivo do Lyon, Juninho Pernambucano, confirmou que o atacante Memphis Depay tem um acordo com o Barcelona e que existe a chance da negociação ser finalizada até o fim desta segunda-feira, data limite para contratações no futebol europeu.- Ele tem mais 12 meses de contrato, então… Ele tem um acordo com o Barcelona, ​​não escondemos isso. É possível que Memphis assine amanhã com o Barcelona, ​​mas não é certo. O mais provável é ele ir. Se ele ficar vai nos ajudar - disse Juninho à "Téléfoot".
Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o jogador chegou a um acordo com o Barça há cerca de 20 dias e o contrato será válido por cinco anos. O valor da transação gira em torno de 25 milhões de euros (R$ 165 milhões), além de bônus por metas atingidas.
Ainda de acordo com o jornalista, caso a negociação seja sacramentada, o Barcelona poderá emprestar o atacante Ousmane Dembélé ao Manchester United.

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