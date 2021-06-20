Juninho lamenta empate contra o Corinthians: 'Resultado que a gente não esperava'

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em Pituaçu, Bahia e Corinthians pouco fizeram durante os 90 minutos e ficaram no empate por 1 a 1, que desagradou o time comandado por Dado Cavalcanti.

Na saída de campo, o zagueiro Juninho deixou claro a sua insatisfação com a baixa produtividade do time e o resultado amargo.

‘Um jogo sem muitas oportunidades para os dois lados, os dois times bem postados defensivamente. Por isso nenhuma chance de sair o gol. Resultado que a gente não esperava, mas tem de continuar trabalhando que tem outro jogo dentro de casa para a gente buscar o resultado’, declarou à Globo.