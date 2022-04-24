Juninho e Vitinho vão desfalcar o Vasco contra a Ponte Preta

O Vasco terá duas baixas para o jogo contra a Ponte Preta, quarta-feira, em São Januário, pela quarta rodada da Série B. Trata-se de Juninho e Vitinho, que também não enfrentaram a Chapecoense, na última sexta-feira, em Chapecó.

Na última quinta-feira, o clube comunicou que Juninho tinha apresentado um quadro de mialgia (dor muscular) na coxa direita. O jogador foi reavaliado e realizou exame de imagem que constatou uma lesão no local. A tendência é de que o volante desfalque o time também diante da Tombense, no próximo domingo.Já Vitinho, que já tinha se queixado de dores musculares na coxa direita e por isso não foi relacionado diante da Chapecoense, fez exame de imagem, que não constatou lesão. No entanto, como sofreu uma lesão no tendão retofemoral da mesma coxa, ainda na pré-temporada, o jogador vai realizar um trabalho específico focado em força. A ideia é não sobrecarregar o músculo lesionado anteriormente.