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Juninho define estreia como sonho: 'Vestir a camisa do Botafogo é uma honra que nem todos podem ter'

Destaque da base em 2021, meia foi titular do Botafogo no empate contra o Boavista...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2022 às 07:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 07:00

Realização. Esse foi o sentimento de Juninho após a estreia no time profissional do Botafogo. O meio-campista foi titular do Alvinegro no empate em 1 a 1 com o Boavista na última terça-feira, pelo Campeonato Carioca. O atleta define o dia com muito carinho. + Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores
– A estreia pelo time profissional é sempre um dia sonhado por nós da base. Ser titular na minha estreia foi muito especial, fico muito feliz com a oportunidade e confiança que o professor Enderson depositou em mim. Espero manter o ritmo para o restante da temporada - afirmou o jogador.
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Juninho foi um dos destaques do time sub-20 na última temporada, marcando 15 gols e sete assistências. Agora, ele sabe que o sarrafo é maior.
– Vestir a camisa do Botafogo é uma honra que nem todos os jogadores podem ter. Sei do peso de ser capitão da equipe (sub-20), essa experiência na base me deu muita responsabilidade. Sei que esse ano a pressão é maior, e consequentemente as obrigações também serão - completou.
O Botafogo volta aos gramados neste domingo para enfrentar o Bangu no Estádio Nilton Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.
Crédito: JuninhoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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